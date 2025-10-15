Amaia Montero vuelve oficialmente a La Oreja de Van Gogh. La banda española confirmó la esperada noticia a través de un comunicado publicado en su página web, poniendo fin a meses de rumores sobre una posible reunión con su vocalista original.
El grupo, formado actualmente por Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, compartió una fotografía junto a Amaia Montero, aunque con la notable ausencia de Pablo Benegas, quien ha decidido tomarse un descanso temporal.
“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo”, comienza el mensaje difundido por la banda.
Los artistas se muestran ilusionados por esta nueva etapa, en la que aseguran haber trabajado intensamente en nueva música.
“Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y recordando todas las anteriores”, añaden.
Aunque la banda no ha dado fechas ni detalles concretos sobre sus próximos proyectos, sí adelantaron que el regreso se verá pronto reflejado en nuevas canciones y presentaciones.
“Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, reza el comunicado.
El anuncio marca el reencuentro de Amaia Montero con el grupo que la catapultó a la fama a finales de los años noventa, con éxitos como Cuídate, Rosas y La Playa, temas que definieron a toda una generación.
La ausencia de Pablo Benegas
La Oreja de Van Gogh también informó la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, uno de los miembros fundadores.
“Pablo, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que seguiremos de cerca”, explicaron.
La banda cerró su comunicado con un mensaje de unidad y esperanza: “De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”.
El texto finaliza con las firmas de Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia, sellando un regreso que los fanáticos esperaban desde hace más de 15 años.
