La ceremonia de entrega de los American Music Awards 2019 que se celebrará el próximo 24 de noviembre desde el Microsoft Theater de Los Ángeles (California, Estados Unidos) tiene entre sus estrellas confirmadas la actuación de Selena Gómez.

De esta manera, la exchica Disney tendrá su primera actuación en televisión en vivo luego de dos años de ausencia. La última vez que se presentó en los AMA’s fue en 2017 e interpretó el tema “Wolves”.

Esta será la cuarta ocasión en la que Selena Gómez se suba al escenario de los AMA’s tras su participación en 2014, 2015 y 2017. Aunque la organización no ha dado ninguna pista, sus seguidores esperan que la expareja de Justin Bieber interprete alguno de sus dos nuevos sencillos, “Lose you to love me” o “Look at her now”

El paso de Selena Gómez en los AMA’s 2017

Hace tres años, Selena Gómez reapareció en los American Music Awards y su paso por la alfombra roja no pasó desapercibido pues llegó con una imagen totalmente renovada: luciendo una cabellera de color rubio platinado.

La intérprete de “Good for you” llegó al escenario de los AMA’s luego de someterse a una delicada operación de trasplante de riñón debido al lupus que le diagnosticaron en 2013. Es así que los American Music Awards marcaron su primera presentación musical en vivo tras aquel hecho.

Selena Gomez hizo vibrar al público presente de los AMA’s con su tema “Wolves” y para ello apareció en escena luciendo un vestido sencillo, calcetines y zapatillas de deporte, simulando lo que sería un accidente automovilístico.

En el cuerpo tenía “contusiones” y una “herida” en la cabeza que parecía necesitar algunos puntos. Cuando todo parecía tranquilo, salieron los bailarines que acompañarían a Gómez en el show.

“Mi primera performance en casi un año. Los AMA’s han sido un escenario en el que he compartido algunos de mis momentos más íntimos: ‘Heart Wants What it Wants’ después de mi tratamiento y ahora ‘Wolves’”, fue el mensaje que escribió Selena Gómez previo al show en sus redes sociales.