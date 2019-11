La cantante Taylor Swift ha consolidado su carrera llena de éxitos llevándose a casa cinco galardones en la reciente gala de los American Music Awards. De esta manera, sumó 28 premios en total, sin contar su distinción como Artista de la década, y rompió el récord de Michael Jackson con 24 galardones en su carrera.

Swift, responsable de éxitos como “Shake It Off” y “You Need To Calm Down”, obtuvo el premio Álbum favorito de pop/rock por “Lover”, su primera producción bajo el sello de Republic Records de Universal Music Group.

“Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo, y realmente me encanta mi sello discográfico. Universal y Republic. Monte Lipman, Lucian Grange, gracias por ser tan generosos conmigo y permitirme hacer la música que yo quiera. Como compositora me alegra muchísimo poder seguir haciendo eso. Y estoy muy emocionada de actuar para todos ustedes más tarde”, expresó la cantante sobre el escenario.

Por si fuera poco, Taylor Swift también sumó los premios Artista del año, Video musical favorito, Artista femenino pop/rock y Artista favorito adulto contemporáneo.

Sin embargo, la mayor satisfacción fue al recibir el premio de Artista de la década que le otorgaron sus fans y sus colegas musicales. Carole King, leyenda de la música, fue la encargada de presentar a Swift.