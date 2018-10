American Music Awards 2018: todo lo que debes saber de la ceremonia

La 46 edición de los American Music Awards se celebrará la noche de este martes 9 de octubre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles y contará con Tracee Ellis Ross como maestra de ceremonias, así como con la presencia de algunas de las figuras más populares de la música pop y rock.



La ceremonia de los premios AMAs 2018 se transmitirá en vivo para América Latina por la señal de TNT. En Estados Unidos, la emisión será de la cadena ABC.

SOBRE LOS NOMINADOS

La rapera de origen latino Cardi B se perfila como la gran triunfadora de la velada. Ella llega con ocho nominaciones, las mismas que el rapero canadiense Drake, otro exponente del género que viene conquistando los charts y los premios: el hip hop.

Por detrás de Cardi B y Drake se sitúan Ed Sheeran y Post Malone, con seis menciones por cabeza, y la cantante hispana Camila Cabello, que recibió cinco candidaturas.

Cardi B y Camila Cabello se disputarán el premio al mejor artista nuevo, un apartado en el que se verán las caras con Khalid, Dua Lipa y XXXTentacion, fallecido en circunstancias todavía no esclarecidas a principios de este año.

Por su parte, la categoría reina de Mejor artista en los American Music Awards 2018 contará como aspirantes con Drake, Imagine Dragons, Post Malone, Ed Sheeran y Taylor Swift.

Estos son los principales nominados:

Artista del año

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift



Nuevo artista del año

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion



Colaboración del año

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"

Bruno Mars and Cardi B, "Finesse"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Zedd, Maren Morris and Grey, "The Middle"



Video musical favorito

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"



Tour del año

Beyoncé and Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2



Soundtrack favorito

Black Panther

The Greatest Showman

The Fate of the Furious



Artista masculino – Pop/Rock

Drake

Post Malone

Ed Sheeran

Los nominados a los American Music Awards se basan en los registros de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y en "streaming" (emisión en línea) medidos por la publicación Billboard y sus socios, Nielsen Music y Next Big Sound. En cambio, los ganadores de estos reconocimientos son elegidos por los fans.



(Fuente: EFE/ El Comercio)