Este domingo se entrega el último gran galardón del año para honrar a la música: los American Music Awards 2020 (AMAs). Desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California (EE.UU.); se entregará el premio mayor, dedicado al Mejor artista del 2020. Hay cinco nombres en competencia.

En esta edición de los American Music Awards, compiten los siguientes artistas:

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Justin Bieber ha tenido en el 2020 el inicio de una nueva etapa, marcado por el lanzamiento de su álbum “Changes” el 14 de febrero, Día de San Valentín. De igual modo, lanzó una serie documental exclusiva para YouTube enfocada en su vida tras la cancelación de 14 fechas del tour “Purpose”; lo cual se debió a un cuadro de depresión por el artista. Además de estos lanzamientos, el cantante desarrolló colaboraciones con artistas como J Balvin, Ariana Grande y Chance the Rapper.

A Post Malone tampoco le ha ido mal. Tras la polémica por no cancelar un concierto en marzo, lo cual fue recomendado para evitar contagios de Covid-19, se coronó como el mayor ganador de los Billboard Music Awards, donde se llevó nueve estatuillas. Por su parte, Roddy Ricch es un caso especial al estar nominado en esta categoría, además de la que elije a Mejor artista nuevo. El estadounidense de 22 años se llevó este 2020 un Grammy a Mejor performance de rap por “Racks in the Middle”.

Taylor Swift, por su parte, consiguió un récord Guinness por su más reciente disco, “Folklore”: mayor cantidad de reproducciones en Spotify para el primer día de un álbum. El 2020 fue un año complejo para ella, quien vio cómo los masters de sus primeros seis álbumes fueron adquiridos por su exmanager, Scooter Braun, quien a su vez los vendió por US$ 300 millones (ella ha decidido regrabar todo su material). Este año también lanzó un documental para Netflix, “Miss Americana”. The Weeknd, por su parte, compite por el álbum “After Hours”.

Unos premios distintos

Los American Music Awards 2020 (AMAs) se han propuesto ser una gala a prueba de Covid-19, donde todos los trabajadores detrás de cámaras tendrán cobertura facial y mantendrán distancia los unos de los otros; reporta Rolling Stone.

De igual modo, habrá audiencia reducida y el número de bailarines de acompañamiento en el escenario estará limitado; mientras que otras estrellas que cantarán en los AMAs lo harán a distancia; como Dua Lipa (desde el Reino Unido) y BTS (desde Corea del Sur).

