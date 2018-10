Este martes llegan los American Music Awards y una de las candidatas para hacer historia es Taylor Swift, quien está muy cerca de alcanzar o romper el récord de trofeos ganados por una artista femenina, título obtenido por Whitney Houston.

La estrella "I Will Always Love You" ganó 21 trofeos durante su vida; mientras que Taylor Swift, hasta el momento ha recaudado 19. Este año, la intérprete de "Gorgeous" está nominada a las categorías de Artista del año, Artista femenina pop/rock favorita, Álbum pop/rock favorito y Tour del año.

Si Swift logra superar a Houston y obtener tres o más premios en los AMAs 2018, su siguiente pasó sería lograr superar el mayor número de trofeos en general, donde Michael Jackson sigue invicto con 24 premios durante su vida.

Sin embargo, podría obtener el título para la mayor cantidad de victorias en la categoría Artista del año; pues hasta ahora ha recibido el honor tres veces y estaría dispuesta a batir su propio récord este martes.

Aquí un pequeño repaso de los momentos más importantes de la intérprete de "Blank Space":



A los 14 años, firmó contrato con Sony/ATV, siendo la artista más joven; en el 2009, con solo 19 años, ganó el Premio de Música Country como Artista del Año; con 20 años ganó el Grammy por Álbum del año "Fearless", lográndolo nuevamente en el 2016; en el 2015 se convirtió en el ganador más joven del Premio Milestone de la Academia de música country; en el 2017 la canción "Look What You Made Me Do" rompió el récord mundial Guinness por ser la pista más reproducida en Spotify durante las primeras 24 horas; y este años logró romper el récord de suscriptores en YouTube.