“A veces la miro, y lloro y lloro; pensando que pudo y no fue al final”. Consideramos casi imposible leer este extracto de “Tanto la Quería” sin cantar, puesto que Andrés Morales y Lucas González se encargaron de que sus letras queden marcadas en el corazón de cualquiera que las escuche. Quizá estos nombres no te suenen demasiado familiares, pero si te decimos que se trata de Andy & Lucas, uno de los dúos musicales más famosos de los inicios de los años 2000, es probable que la nostalgia no tarde en llegar.

Su alianza empezó desde hace muchos años atrás, en el barrio de La Laguna (Andalucía, España) donde compartieron juegos y vivencias. “Comenzamos a juntarnos desde el instituto, éramos dos amigos a quienes les encantaba la música, por lo que poquito a poquito empezamos haciendo nuestras propias maquetas, tocando en ‘garitos’ durante las noches”, cuenta Andy.

El álbum “Andy & Lucas” vendió más de 500.000 copias y "Son de amores" alcanzó el número uno de la prestigiosa lista ‘Hot Latin Tracks’ de Billboard. / Press Management & Booking

Este agudo talento los llevó rápidamente a trabajar con su primera disquera, con la que editaron su primer álbum “Andy & Lucas” en mayo del 2003, un conjunto de canciones que contenía éxitos como “Son de Amores”, con el que se convirtieron en un hit tanto en su lugar natal, como en muchos países de Latinoamérica.

El diferencial de su música recaía en ser una fusión de pop y flamenco. “Una de las razones por las que empezamos a producir ese tipo de música es debido a nuestras raíces andaluzas, que es de donde proviene principalmente el flamenco. Además, este tipo de combinación ya estaba siendo explorada por Ketama y Alejandro Sanz; entonces, teniéndolos a ellos como referentes, así como a los clásicos Niña Pastori y José Mercé, creamos un ‘rebujo’ de todos ellos, como decimos nosotros”, agrega.

Esta corriente es la que hoy en día ha hecho posible que espléndidas cantantes como Rosalía continúen marcando la pauta en este género. Pues, para Andy & Lucas fue una completa sorpresa que canciones como “Son de amores” alcancen tanta fama. “Curiosamente fue la última canción que grabamos de nuestro álbum, en ese tiempo solo Lucas se encargada de la composición de nuestras letras, y no pensábamos que iba a ser tan exitosa. Pero apenas nuestros productores la escucharon, predijeron que tendría muy buena acogida. Y así ocurrió”, explica.

Luego de esta creciente fama, Andy & Lucas continuaron avanzando en un largo camino que acarreó la producción de diez discos musicales. Álbumes con los que estuvieron nominados a un Grammy Latino y fueron partícipes del Festival Viña del Mar. Esta larga trayectoria cumple este año su aniversario número veinte, por lo que los cantantes están preparando un álbum especial con veinte reversiones de sus canciones más populares.

Una de ellas tenía que ser “Son de amores”, la cual ya se ha publicado como un avance de lo que será el nuevo disco, ésta nos demuestra que están intentando moverse hacia géneros más modernos como el urbano, puesto que la canción cuenta con las colaboraciones de Abraham Mateo y el conjunto Lérica.

Como parte de la promoción de esta celebración por sus dos décadas de música, Andy & Lucas han continuado subiendo a los escenarios de diversas locaciones, razón por la que llegarán por primera vez a nuestro país este 14 de febrero en el Festival “Amor Bajo Las Estrellas”. “Nos faltaba llegar al Perú, pues sabemos que los latinoamericanos viven la música de una manera muy diferente a los españoles. Nos reciben con mucho cariño, respeto y con los brazos abiertos. Por lo que estamos emocionados por llegar”, concluye.