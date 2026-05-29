Resumen

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El elenco está integrado por Érika Villalobos, Hugo Salazar, Francisco Luna y Miguel Álvarez. (Foto: difusión)
El elenco está integrado por Érika Villalobos, Hugo Salazar, Francisco Luna y Miguel Álvarez. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Después de conquistar al público con una propuesta que mezcla humor, romance y música criolla, "Amores de Peña: La Pedida" llega a La Estación de Barranco con una historia de amores cruzados, enredos y emociones al ritmo de la jarana.