Después de conquistar al público con una propuesta que mezcla humor, romance y música criolla, "Amores de Peña: La Pedida" llega a La Estación de Barranco con una historia de amores cruzados, enredos y emociones al ritmo de la jarana.

La obra, producida por Scenika, dirigida por Tommy Párraga y escrita por Francisco Luna, se presentará por únicas seis funciones durante junio.

La historia sigue a Mercedes y Ricardo, una pareja que regresa a la peña donde nació su amor para celebrar un año de relación. El lugar, cargado de recuerdos y música, parece el escenario perfecto para que Ricardo finalmente concrete la esperada pedida de mano, después de cuatro intentos fallidos. Esta vez está convencido de que nada saldrá mal.

Sin embargo, la noche tomará otro rumbo con la aparición inesperada de un antiguo amor de Mercedes. Ese reencuentro pondrá a prueba los sentimientos de la pareja y los obligará a mirar de frente aquello que quizá todavía no habían querido decirse. Entre canciones, risas y confesiones, la celebración se convertirá en una prueba para el amor.

En medio de esta historia aparece Víctor, el carismático anfitrión de la peña y eterno cupido del lugar, quien se encargará de avivar los enredos y darle más ritmo a una noche donde nada parece estar completamente bajo control.

El elenco está integrado por Érika Villalobos, Hugo Salazar, Francisco Luna y Miguel Álvarez, quienes darán vida a esta comedia romántica que busca transportar al público al corazón de una auténtica peña criolla, con el sabor de la música peruana, el humor popular y las vueltas inesperadas del amor.