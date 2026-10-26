Amy Gutiérrez reveló el motivo por el que se alejó de la música criolla. En sus inicios, ella contó que intentó iniciar una carrera en dicho género, pero la crítica de un artista consagrado hizo que su confianza decayera y terminó optando por otros caminos musicales.

En un entrevista en el programa En Escena, de RPP, Amy Gutiérrez explicó que comenzó a cantar cuando tenía entre 7 y 8 años, mientras vivía en el Callao. Durante esa etapa participó en concursos y recitales en los que interpretaba temas como “Y se llama Perú”, “Contigo Perú” y “La guardia nueva”.

Su perspectiva musical cambió cuando ingresó a una escuela de canto y empezó a conocer otros estilos y artistas. Entre sus referentes mencionó a Mariah Carey y Whitney Houston. A partir de esa formación, incorporó nuevos recursos vocales a sus interpretaciones de música criolla, una decisión que generó cuestionamientos.

Amy Gutiérrez contó que una artista cuestionó su forma de cantar cuando participaba en concursos infantiles y la experiencia influyó en su decisión de apartarse de la música criolla. (Foto: Captura de video / RPP )

Según relató Gutiérrez, la artista reprochó su manera de cantar y le dijo que estaba faltándole el respeto a la música criolla. “No me acuerdo el nombre (de la artista); si no, te lo diría, recuerdo que me llamó la atención y me dijo: ‘Tú no puedes cantar así la música criolla. Tú no puedes cantar así, le estás faltando el respeto’. Yo me sentí tan mal. Yo no sé si realmente habrá estado bien; quizás sí estaba cambiando un poco el estilo”, recordó.

La cantante explicó que aquel episodio tuvo consecuencias en su relación con el género. “Ese momento fue tan traumático para mí, me hizo sentir tan mal que yo decidí poco a poco alejarme de la música criolla. No es que le agarré tirria al género, para nada, es un género que amo con todo mi ser, sino que empecé a tener miedo a seguir sintiéndome mal”, manifestó.

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Durante la conversación, Gutiérrez sostuvo que otros jóvenes interesados en la música criolla podrían haber pasado por situaciones similares. Como parte de su reflexión, mencionó a Lucía de la Cruz, Eva Ayllón y Bartola como artistas que, según dijo, respaldan el talento vocal de nuevas generaciones y las invitan a interpretar este repertorio.

Actualmente, Amy Gutiérrez desarrolla su carrera como solista después de ganar “La Voz Kids” en 2014 y formar parte de agrupaciones como Son Tentación y You Salsa. Su trayectoria ha estado vinculada principalmente a la salsa, aunque también ha explorado otros géneros.

Afiche del evento

La cantante anunció que reunirá estas influencias en su primer concierto en el Gran Teatro Nacional, titulado “Amy Gutiérrez, mi primer Gran Teatro”. El espectáculo está programado para el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 8 p. m., e incluirá salsa, baladas, música criolla y arreglos sinfónicos.