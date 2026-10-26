Amy Gutiérrez contó que una artista cuestionó su forma de cantar cuando participaba en concursos infantiles y la experiencia influyó en su decisión de apartarse de la música criolla. (Foto: Captura de video / RPP )
Amy Gutiérrez contó que una artista cuestionó su forma de cantar cuando participaba en concursos infantiles y la experiencia influyó en su decisión de apartarse de la música criolla. (Foto: Captura de video / RPP )
Por Redacción EC

Amy Gutiérrez reveló el motivo por el que se alejó de la música criolla. En sus inicios, ella contó que intentó iniciar una carrera en dicho género, pero la crítica de un artista consagrado hizo que su confianza decayera y terminó optando por otros caminos musicales.

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