Conforme a los criterios de Saber más

Con el ánimo recargado. La cantante peruana Amy Gutiérrez regresa a los escenarios para deslumbrar con su voz a sus seguidores, tras tener que ausentarse por unos días al infectarse de coronavirus. Aunque, esto no ha sido impedimento para planear sus próximos proyectos junto a su equipo de trabajo.

En entrevista en vivo con El Comercio, la joven artista de 23 años aseguró que se ha enfrentado a varios retos durante la pandemia, como el hecho de continuar su carrera como solista que recién estaba empezando. Aquí todos los detalles:

Amy, finalmente regresando a la música, luego de una pausa casi obligatoria por el COVID-19.

Sí, muchas personas me preguntan ´¿qué ha pasado?´, ´¿por qué ya no te vemos cantando?´, ´ya no te vemos en los shows´. Y claro, hay muchos que no saben que me dio el Covid-19, tuve que parar un poco con todo. Tuve que dejar de hacer mis presentaciones, tuve que dejar mis grabaciones, tuve que dejar de hacer todo para alejarme los 10 días con mi familia y ahora ya salí. Hace dos semanas que el bicho se fue de mi casa. Ya he retomado cosas, pero no son inmediatas, aún estamos viendo algunas presentaciones para este mes de febrero, que es el mes del amor y de la amistad, tenemos que aprovecharlo al máximo.

Terminaste el 2021 estrenando “Tú”, tu cuarto sencillo como solista, que ha sido un éxito en YouTube y TikTok. ¿Cómo nace esta canción?

En realidad, esta canción la compuso Anna Carina y Francisco Murias, él es un productor peruano muy capo y Anna Carina que muchos la deben conocer que es una artista extraordinaria, completísima. El tema me lo manda Francisco y yo me enamoro a primer oído. Me sentí identificada de alguna manera con la letra porque creo que esta canción no habla de estos desamores que te engañan o te lastiman y ya no crees en el amor; sino de separarte de una persona que tal vez tú amas, no se han hecho daño, pero no pueden estar juntos porque simplemente son personas correctas, pero no en el momento correcto. También hay muchas personas que han sufrido por dejar ir a una persona; entonces, es un poco de lo que trata la canción. Dije ´la tengo que hacer´ y la lanzamos. Sabemos que diciembre no es un mes estratégico para lanzar una canción, a menos que sea navideña; pero, lo hicimos igual porque dijimos ´hay que hacerlo´. Lo íbamos a hacer mucho antes de diciembre, pero por algunos temas personales no se pudo; pero igual lo hicimos y estamos felices con el amor que le están dando. Ya pasamos las 200 mil reproducciones. Aprovechando que estoy hablando de esto quiero decir que tengo un nuevo canal de YouTube y me pueden seguir como Amy Gutiérrez Oficial. Ya no tengo el canal anterior, sino el nuevo que tiene 6 mil seguidores. Así que, si la gente quiere suscribirse a mi nuevo canal, me encantaría que se pasen de nuevo.

Como Anna Carina compuso el tema, ¿tuviste oportunidad de compartir con ella en el estudio de grabación?

No pude compartir con ella presencialmente, pero supe que ella estaba con Francisco a través del celular. Le mostraban cómo iba mi proceso en el estudio de grabación. Si bien no ha estado presencialmente, ha estado igual de alguna manera online. Igual se le mostraba todo, cómo iba la grabación. Espero tener la oportunidad de verla y quizás -quien sabe- tal vez hacer una nueva canción o un featuring con ella. Me encantaría.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

En junio inicia tu tour por Europa, ¿cuáles son tus expectativas?

Estoy muy emocionada. Estoy ansiosa. Aún no puedo creer que me vaya a Europa hasta que pise las tierras europeas. Ahí recién me la voy a creer. Es una oportunidad muy grande para mí, para mi equipo, para mi orquesta. Me voy con todos mis músicos y para mí es una alegría llevármelos porque antes de la pandemia y durante la pandemia se pusieron la orquesta en el hombro. Creo que no hay mejor oportunidad para unirnos que en un viaje tan importante como este fuera de nuestro país, llevando la camiseta peruana. Nosotros vamos a tocar para la colonia peruana, pero también sabemos que hay gente europea que le gusta la salsa. Me ha sorprendido. Hay muchos europeos y europeas que les gusta lo latino y por ahí van a poder disfrutar de mi show. Con todo.

¿Desde hace cuánto vienen trabajando para hacer este tour posible?

En realidad, esta gira nació en el 2020, pero por las circunstancias obvias no pudimos viajar, y se postergó para el 2021, imaginando que iba a parar un poco el tema del Covid; pero no fue así y se postergó también en el 2021, pero solo algunos meses. Cuando se acercaba la fecha, los productores llamaban y decían que no sería posible porque la situación de la pandemia estaba fuerte. Y dijimos ´bueno, ya se perdió el 2021´ para la gira por Europa. Yo me sentía muy apenaba porque anunciaba que me iba, pero al final no se daba. Me daba pena, pero sabía que las personas podían entender la situación. Cuando ya a inicios de enero de 2022 confirmaron la gira, ya fue como ´wow, siento que ya no se va a postergar´. Venimos trabajando desde el 2020, casi dos años, y ahorita creo que ha valido totalmente la pena la espera.

¿Alguna vez imaginaste poder llevar tu música hasta el otro lado del mundo?

Sí claro, siempre sueño con eso. Me encantaría poder escuchar mis canciones con otros artistas o algunas bandas de otros países interpretar mis canciones sería un bonito logro. Eso quisiera decir que mis canciones gustan, que mis canciones pegan. Igual todo es un proceso. No significa que las 100 canciones que haga en mi vida van a ser exitosas; entonces, estoy en ese proceso y es un sueño que tengo desde siempre. Creo que este año lo vamos a lograr.

A raíz de la pandemia, los artistas han tenido complicaciones con el tema de los conciertos presenciales y aforos, ¿cómo esto te afectó?

Creo que como a todos. Te ponía en una posición donde te estresabas mucho, pensabas muchas cosas, dejar tu carrera por un tiempo en stand by. Yo estaba empezando mi carrera como solista y de la nada, la pandemia. Me estresé, me deprimí. Pero mi familia me ayudó a salir de eso, me ayudó a animarme hasta que luego se le prendió el foquito a mi equipo y a mí para hacer cosas virtuales, que era lo que tocaba. Nos iba bien. Tuve que empezar de cero en pandemia. Empecé a cantar en cumpleaños por Zoom o eventos donde solo cantaba con mis pistas una o tres canciones; o tal vez me contrataban para sorprender a alguien por su aniversario. Claro que me gustaba mucho sorprender a las personas; pero por dentro decía ´no es realmente como quería empezar mi 2020, quería hacer shows´. Si a mí me contratan para ir a un cumpleaños, yo feliz, pero en ese momento estaba despegando y esa no era la perspectiva que tenía. Sin embargo, cuando se empezó a reactivar todo, con aforos reducidos y todos los protocolos de bioseguridad, dije ´ok, hay que aceptarlo´. Yo no renegué si podían entrar 5 o 10 personas, me pareció lo correcto y lo justo. Si nos daban la oportunidad de estar en un escenario o un set, y hacer un concierto online, para mí era muchísimo.

Extrañabas el calor del público...

Claro, es distinto el calor del público al calor de las cámaras. Ahora poco a poco, con todo lo que ha ido mejorando y este año yo tengo fe de que vamos a tener mejores resultados con todo.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

¿Cuáles son tus expectativas para los conciertos presenciales este 2022?

Este año quiero seguir haciendo conciertos grandes, tal vez tocar en discotecas, no en todas quizás, pero sí en algunas. De igual manera, eso me va a ayudar a reactivarme un poco. Creo que este año voy a tomar un poquito más de tiempo para hacer mi proyecto, mi álbum. Mi primer álbum que estoy haciendo con productores peruanos, aún no puedo decirlo, pero más adelante sí. Tal vez este año no va a ver a un Amy en millones de show. Este año me quiero concentrar más en producir mi proyecto. Si me toma todo el 2022 hacerlo, me tocará todo el 2022 hacerlo. A este álbum le pondré dedicación, lento pero seguro. Le tengo muchas expectativas. Se viene el primer disco solista.

Amy, si bien tú has enfocado tu estilo musical en las baladas, ¿alguna vez pensaste en intentar con algún otro ritmo? ¿tal vez urbano?

Sí claro, muchas veces. A mí me encanta lo urbano. Cuando quiero salir a bailar, me gusta bailar reguetón, lo urbano me encanta. Ahorita estoy produciendo más baladas y salsas, pero no descarto la posibilidad de hacer algo urbano. Tal vez alguna fusión como salsa urbana, o algún reguetón romanticón. Hay muchas maneras de hacer música hoy en día y me encanta porque tienes libertad de hacer lo que tú quieras. No descarto hacer algo urbano.

Claro, es un ritmo que ahora está captando más la atención y lo vimos con la demanda por el concierto de Bad Bunny en Lima...

Yo me iba a comprar las entradas, pero no sabía si iba a estar para esas fechas por acá. No me quiero arriesgar. A mí también me emocionó cómo ha causado furor por el tema del reguetón. Es uno de los artistas más importantes a nivel urbano, por no decir el número uno, porque prácticamente cada cosa que saca es increíble cómo en un segundo la rompe.

Por último, ¿cuáles son las próximas novedades por parte de Amy Gutiérrez? ¿se viene estreno de más música pronto?

Esta producción que voy a sacar es completamente de canciones mías, con un equipo de productores y compositores extraordinarios; pero, si no me equivoco, hay una canción que será la primera de este álbum. Es de un compositor peruano que la rompe y quisiera decirles que ese podría ser el lanzamiento que viene, pero aún no estoy segura. Creo que este mes o el próximo empezamos con la grabación del proyecto y espero que pronto pueda contarles un poquito más a detalle. Gracias por todo su apoyo.

Puedes ver la transmisión completa aquí:

VIDEO RECOMENDADO

Joel Yarleque, gerente general de la empresa A&D Producciones en Perú, responsable de traer al artista puertorriqueño al Perú en 2017 y 2018; y Luis Torres, taxista que lo transportó, narran hechos inéditos del músico Bad Bunny.