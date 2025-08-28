La peor enemiga de Amy Gutiérrez fue muchas veces ella misma. Durante los años posteriores a la pandemia, la joven cantante atravesó una etapa marcada por la presión del éxito y los dilemas constantes de las inseguridades. Cada lanzamiento parecía medirse únicamente por números, y cada logro se empañaba por la atención a ese único comentario capaz de eclipsar a los demás.

“He tenido muchos episodios de inseguridad donde, en lugar de disfrutar el proceso, me atormentaba con lo que podía salir mal. Y el vértigo al fracaso me hizo pensar: ‘¿Y si no funciona? ¿Y si no gusta? ¿Y si fracasa?’ Ese fantasma me ha seguido mucho tiempo”, confiesa Gutiérrez.

Tras participar y ganar en varios concursos de talento, comenzó una carrera musical en el género de la salsa, habiendo formado parte de las orquestas Son Tentación y You Salsa antes de consolidarse como solista. (Foto: Difusión)

La exposición mediática tampoco le dio tregua. A sus 26 años, además de sostener una carrera exigente, tuvo que enfrentar rumores y especulaciones sobre su vida personal. “Hay público que le interesa más opinar sobre ‘quién eres’ que sobre tu música. Por eso es el artista quien debe poner límites. Tú decides cuánto dejas ver y cuánto alimentas ese morbo”, sostiene.

Aun así, la música nunca dejó de ser su motor. Desde los 7 años la asumió como parte de su vida, sin estrategias ni cálculos: solo con la certeza de que era lo que más disfrutaba y el camino que quería seguir. “No hice muchas cosas que hizo la gente de mi edad. La música te exige viajar, ensayar, trabajar todo el tiempo. Tu mente solo se ocupa de hacer y hacer. Eso quema etapas y hace que el tiempo corra más rápido, todo se siente fugaz”, explica.

Resurgir con fuerza

“No creo que exista un día en el que diga: ‘ya resolví todo’. La clave es no abandonarte”, menciona Gutiérrez, quien atraviesa un momento distinto tanto en lo personal como en lo profesional. Ese nuevo comienzo se concreta en “Best Part”, su nuevo tema que nació a partir de un video viral en TikTok, donde la artista interpretó una versión semiacústica acompañada de guitarra y micrófono.

“Tiene mucho de las influencias que me han acompañado desde muy pequeña. Siempre escuché a Alicia Keys, Christina Aguilera, Mariah Carey. Por fin se da la oportunidad de hacer esta canción -nos cuenta Gutiérrez - Es una forma de reconciliarme con mi niña interior y de ver recuperada las etapas perdidas”

Amy decidió hacer una pausa a su carrera como salsera para lanzar su primera canción R&B adaptada al español y producida por ella misma junto a su equipo. Además, con la colaboración del músico y productor Sergio George. (Foto: Instagram)

Ese impulso digital abrió la puerta a una faceta inédita en su carrera: el R&B. La viralidad del tema y la respuesta de sus seguidores confirmaron que había un público deseoso de descubrir un costado más íntimo y vulnerable de la cantante. Y a una cantante dispuesta a explorar nuevos horizontes. ¿Y la salsa? “Nunca la voy a dejar, pero es momento de explorar y mostrar ese otro lado que siempre estará conmigo”.

En este nuevo capítulo, Gutiérrez trabajará junto al reconocido productor Sergio George, quien la acompañará en la exploración de estos ritmos. Una etapa que no significa ruptura, sino la continuación de una corta, pero intensa carrera musical. “Hoy el éxito es un mensaje de mi madre, un abrazo de mi equipo o el mensaje de un fan. Ya puedo decir que me siento exitosa tanto en lo personal como en lo profesional”, concluye.