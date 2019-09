Amy Winehouse: los conciertos más polémicos de la cantante que hoy cumpliría 36 años |VIDEOS

Nacida un 14 de setiembre de 1983 en Londres, Amy Winehouse es recordada por sus fans y por los amantes de géneros como el soul, blues, jazz y principalmente del R&B.

Esto debido a su pronta muerte con tan solo 27 años y dejando solo dos producciones de estudio: “Frank” (2003) y “Back to black” (2006), además del recopilatorio “Lioness: Hidden Treasures” (2011).

Un día como hoy, Amy Winehouse cumpliría 36 años. Sin embargo, sus excesos con el alcohol y las drogas le arrebataron muchos años de carrera y en vida le causaron gran daño.

El detalle es que muchos de estos momentos se dieron en algunos conciertos, los cuales recordamos a continuación.

Múnich (2007)

Durante su presentación en los Europe Music Awards, la cantante británica olvidó la letra del tema que da nombre a su segundo álbum, “Back to black”, en reiteradas ocasiones y llamó la atención por las constantes veces en las que se tocó la nariz.

Londres (2008)

Al igual que en los EMA de 2007, Amy Winehouse se la pasó tocándose la nariz en reiteradas ocasiones. En este caso, TMZ consiguió un video en el que todo indica que la cantante consumió cocaína en pleno concierto.

Glastonbury (2008)

Si bien el concierto mostró a Amy en buen nivel musical, sus fans vivieron un incómodo momento. Resulta que en medio de su interpretación de “Rehab”, la cantante se acercó a un grupo de asistentes con quienes se molestó, al punto de lanzarle codazos y varios golpes. Miembros de seguridad tuvieron que intervenir en este violento y bochornoso momento.

Lisboa (2008)

Durante la versión de Rock in Río en la capital de Portugal, Amy Winehouse no solo tardó más de media hora en subir al escenario, sino que su presentación fue un desastre. No pudo articular bien las letras de sus canciones, comió en pleno show y tuvo que retirarse pidiendo disculpas.

Isle of Wight (2008)

Sin duda, uno de los momentos más esperados del festival en Reino Unido fue cuando decidió interpretar su hit “Rehab”. No obstante, Amy decidió cantar, quizás, su tema más famoso con un vaso de alcohol en la mano, lo que la desconcentró en reiteradas ocasiones.

Recife (2011)

La presencia de Amy Winehouse en Recife, Brasil, generó una gran expectativa. No obstante, al aparecer en el escenario, la cantante parecía desorientada, tuvo dificultades para movilizarse y sus intentos de baile con giros incluidos la mandaron al suelo.

Belgrado (2011)

El show en la capital de Serbia es considerada la más vergonzosa de su carrera. La cantante se retiró abucheada antes de concluir su presentación. Luego se anunció la suspensión de sus siguientes espectáculos en Estambul y Atenas.