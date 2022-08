Nuevo proyecto. La actriz y cantante peruana Anahí de Cárdenas acaba de estrenar su nuevo sencillo “Tonta”, que forma parte de su próximo EP “Growing Pains”. Ella se mostró sumamente emocionada ante el lanzamiento de su nueva canción. “No tengo más palabras que de agradecimiento. No quepo en mi piel de la felicidad”, expresó.

En conversación EN VIVO con El Comercio, Anahí reveló que “Tonta” nació durante el 2021 y la coescribió junto a la compositora cubana Wendy Besada. La artista peruana viajó a Estados Unidos y allá nació su EP “Growing Pains”.

“El proceso de creación de la letra (de “Tonta”) fue de tres horas. La producción de la canción me tomó más tiempo. Buscaba un sonido y no lo encontraba. Volví con mi productor David con quien lancé mi primer disco en 2013 (…) Nos demoramos casi un año en crear la canción”, aseguró.

Anahí enfatizó que el mensaje principal alrededor de su nuevo proyecto musical es impulsar el amor propio. “Todos tenemos miedos, inseguridades, esta vocecita detrás de la cabeza que dice ´¿qué pasa si fracasas?´. Es humano, es normal (…) Es súper importante creer en uno mismo. Es la única manera de evolucionar y crecer como seres humanos. Si no crees es ti, nadie más lo va a hacer. Eso es parte del amor propio”, agregó.

Dentro del concepto de “Tonta”, uno de los protagonistas es el rosado. Anahí confesó que ese no era su color preferido, pero eso cambió hace poco. “Era un color que antes no me gustaba. Me hacía sentir esta chica con la que todo el mundo me relacionaba. La chica fría, frívola, superficial. Pero me parece que el rosado es un color muy fuerte. He logrado amar e incorporar dentro de mí esas sensaciones o juicios de valor que me han puesto las personas, incorporarlos y valorarlos para sacarlos hacia afuera y decir ´sí, esta soy, es parte del espectro de colores que soy´. Siento que el rosado es un color de amor, y me parece bello”, dijo.

Anahí de Cárdenas estrenó el videoclip de "Tonta" este viernes 26 de agosto. (Foto: Jorge Anaya)

Anahí de Cárdenas anunció que el siguiente sencillo de su EP se llamará “Yesterday” y será lanzado en octubre. Mientras que la tercera canción estará disponible aún en noviembre. Este proyecto busca reflejar su visión del empoderamiento de la mujer a través de los años.