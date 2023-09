El cantante argentino Andrés Calamaro afirmó que “las alturas” de Bogotá no le permitieron culminar este domingo su show durante el Festival Cordillera, del que se retiró unos 25 minutos antes de lo previsto.

“Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren”, expresó el argentino en un mensaje publicado en Instagram.

Cuando culminó sin previo aviso su show, hubo murmullos y molestia entre el público que no se explicaba porque el cantante de “Paloma”, “Estadio Azteca” y “Crímenes perfectos” no regresó a la tarima, a pesar de los gritos de “Andrés, Andrés, Andrés” que emanaban los fanáticos.

Por eso Calamaro -que era uno de los artistas principales del festival junto al colombiano Juanes, al puertorriqueño Residente y la banda mexicana Café Tacvba- también pidió disculpas a sus compañeros, a los aficionados y a la “impecable organización”.

“Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario de hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver o dar lo mejor de mí”, aseguró el argentino.

Con información de EFE

