El maestro Andrés ‘Chimango’ Lares, una de las figuras más representativas del violín andino y de la proyección internacional de la cultura tradicional peruana, volverá a Europa este año para participar en una importante gira artística que incluirá festivales internacionales en Grecia, España y Polonia.

La gira se desarrollará entre el 20 de junio y el 28 de julio y reunirá a una delegación integrada por músicos tradicionales y danzantes de tijeras, portadores de una de las expresiones más hondas y luminosas del sur andino peruano, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Con esta participación, el Perú volverá a hacerse presente en escenarios donde confluyen agrupaciones y expresiones culturales de distintas partes del mundo, llevando consigo no solo un repertorio artístico, sino una memoria viva que canta, danza y resiste.

Entre los principales compromisos de la delegación se encuentran los festivales KARAISKAKEIA y SINIES, en Grecia, así como el 4.º Festival Internacional de Folklore “VOIO”, también en territorio griego.

A ellos se suma el XXXI Festival Internacional de Folklore Villa de Ingenio “Muestra Solidaria de los Pueblos”, que se realizará en Gran Canaria, España, y una participación adicional en Polonia, actualmente incorporada al circuito europeo de la agrupación.

El maestro 'Chimango' Lares vuelve a Europa para representar al país en festivales en Grecia, España y Polonia | Foto: Difusión

Esta gira representa una nueva oportunidad para que ‘Chimango’ Lares y su elenco compartan en Europa la vitalidad del patrimonio vivo peruano, a través de la música, la danza, la mediación cultural y el encuentro directo con públicos internacionales. La propuesta también busca abrir espacios para el intercambio, la difusión y la valoración de las tradiciones andinas en diálogo con el mundo.

Con el apoyo de la Embajada de Grecia, ‘Chimango’ Lares, en su papel de Licenciatario de la Marca País, aprovechará esta nueva ruta internacional para desarrollar actividades complementarias como exposiciones, talleres, proyecciones y encuentros culturales, reforzando así el papel de la delegación representante del Perú y de sus tradiciones vivas.

La presencia de la delegación peruana en esta gira internacional confirma no solo la vigencia artística de la Danza de Tijeras y la música andina, sino también la capacidad de estas expresiones para emocionar, dialogar y encontrar nuevos públicos más allá de sus territorios de origen.

Allí donde suenen el violín, el arpa y los místicos pasos de sus danzantes, viajará también una parte esencial del alma cultural del Perú.

“Llevar nuestra música y la Danza de Tijeras a diferentes escenarios reafirma que el patrimonio inmaterial del Perú está vivo y en diálogo con el mundo. Este viaje confirma que la Danza de Tijeras no solo es una tradición ancestral, sino también una escuela de vida que inspira a nuevas generaciones”, sostiene el maestro ‘Chimango’ Lares.

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