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‘Chimango’ Lares, figura representativa del violín peruano, volverá a Europa para participar en festivales en España, Grecia y Polonia | Foto: Difusión
‘Chimango’ Lares, figura representativa del violín peruano, volverá a Europa para participar en festivales en España, Grecia y Polonia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El maestro Andrés ‘Chimango’ Lares, una de las figuras más representativas del violín andino y de la proyección internacional de la cultura tradicional peruana, volverá a Europa este año para participar en una importante gira artística que incluirá festivales internacionales en Grecia, España y Polonia.