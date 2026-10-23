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Resumen

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Andrés Dulude, emblemática voz de Frágil, enfrenta una difícil lucha contra el cáncer mientras prepara un libro que recupera las historias detrás de sus canciones. (Foto: César Bueno)
Andrés Dulude, emblemática voz de Frágil, enfrenta una difícil lucha contra el cáncer mientras prepara un libro que recupera las historias detrás de sus canciones. (Foto: César Bueno)
/ CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Sonia del Águila

El público se puso de pie para aplaudirlo. Andrés Dulude, la voz de Frágil, volvió a emocionarse sobre un escenario. Pero esta vez fue diferente. Tras más de cuatro décadas dedicadas a la música, recibió el cariño de quienes crecieron con sus canciones y de nuevas generaciones que descubrieron en “Av. Larco” un himno del rock peruano. Aquella ovación parecía devolverle, por unos instantes, todo lo que había entregado a la música a lo largo de su vida.

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