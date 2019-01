Andy McCluskey: "Superaremos al 'brexit', a Trump, a Bolsonaro y seremos positivos de nuevo"

"En los años 80 no sabíamos cuántos hits teníamos en el Perú y nadie nos pidió que toquemos allí. Una vez que nos volvimos a reunir, nos dimos cuenta de que teníamos muchos fans peruanos. Estamos emocionados de poder ir, por fin, y tocar", nos dice sobre su inminente llegada al país Andy McCluskey, vocalista, bajista y fundador de OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) junto a su amigo del colegio Paul Humphreys (sintetizador y coros).

► "Batman" cumple 80 años: los expertos eligen las versiones que marcaron época | VIDEO

► "Birds of Prey": mira el teaser que revela el regreso de Harley Quinn | VIDEO

El concierto será este miércoles 30 y saldará una deuda pendiente con el público nacional, casi 40 años después de que "Electricity" se convirtiera en el primer éxito de las “maniobras orquestales en la oscuridad” elaboradas por estos artistas británicos, protagonistas de la escena musical de fines de los 70 y los 80. Por entonces, a ambos lados del Atlántico se agitaron las orillas y las discotecas, en las que los jóvenes de entonces sacudían hombreras, ropas coloridas y raros peinados con temas como "Enola Gay", "Souvenir", "Messages", "Dreaming" o "Pandora’s Box". OMD se convirtió así en referente absoluto del synth pop y el new wave, compartiendo escenario y aplausos con bandas como Depeche Mode, The Human League, A Flock of Seagulls o Ultravox.



— Desde el punto de vista de la tecnología, ¿cuáles diría que son las principales diferencias entre hacer música electrónica a principios de los 80 y hacerla hoy?

La era digital ha sido una gran transformación, mayormente positiva. Los teclados digitales y las mesas de mezclas han hecho que tocar en vivo sea mucho más confiable. Las cosas suenan bien todas las noches porque los programas se almacenan y regresan exactamente como los deseas. Además, la escritura y la grabación ahora se realizan casi por completo en la computadora. Lo que significa que el demo se convierte en la mezcla final. Lo único con lo que debes tener cuidado es que puedes tener tantas pistas para grabar que no tomas decisiones editoriales como tenías que hacerlo en los días de solo 16 o 24 canales. Lo llamamos "la tiranía de la elección".



— ¿Qué tanto cambió sus vidas como músicos usar un sintetizador por primera vez?

Aunque parezca increíble, no tuvimos un sintetizador hasta después de nuestro sexto concierto. Teníamos que pedirlos prestados a los amigos. El primero que tuvimos fue un Micro-Preset de Korg que compramos en un catálogo de pedidos por correo de mi madre. Incluso, cuando grabamos el primer álbum solo teníamos dos sintetizadores bastante simples. Aprovechamos al máximo mi bajo, un viejo órgano eléctrico y un piano eléctrico. Nuestro equipo fue en realidad muy primitivo para comenzar. La decisión de hacer música "diferente" no solo dependía de los sintetizadores. Se trataba de evitar los clichés.



— Ustedes aparecieron en un momento álgido para la música británica. Tras el movimiento punk, o paralelamente a él, la respuesta de lo electrónico fue espectacular. Aparecieron ustedes, Depeche Mode, Joy Division (luego New Order), The Human League y otros. ¿Fue una respuesta a algo? ¿Cómo ve ese fenómeno musical hoy, en retrospectiva?

Las primeras bandas electrónicas británicas se inspiraron para crear música incluso antes de que el punk realmente sucediera. Vimos el punk como una reacción anárquica esencial a los clichés y el aburrimiento de los estereotipos de rock, pero en gran parte era solo nihilismo. Queríamos ser creativos y hacer un nuevo arte para el futuro. El punk abrió la oportunidad para tocar en nuevos clubes después de 1977 y bandas como nosotros, The Human League y Cabaret Voltaire tenían lugares que aceptaban nueva música aunque no fuéramos punk. Inicialmente hubo resistencia a nuestra música. Muchos periodistas se quedaron estancados en el pasado y no pensaron que lo que estábamos haciendo era música "real". Nosotros teníamos razón y ellos estaban equivocados.

— ¿Cuál cree que fue la clave de su éxito y de su permanencia en la memoria del público por tantos años?

Muchas de nuestras primeras canciones no tenían un coro cantado. La melodía del sintetizador era el coro. No importa qué idioma hables, todos pueden cantar la melodía. Y usamos el lenguaje internacional del ritmo y la energía.



— Hicieron una pausa por un tiempo. Luego de esos años, regresaron con música nueva que fue bien recibida por sus seguidores originales. ¿Cómo mantuvieron la frescura?

Es muy simple. Se trata de escribir canciones porque tienes algo que decir. Algo que toca tu alma y necesita expresarse. ¡No solo escribas mala música porque quieres un nuevo álbum que sea un nuevo logo sobre una camiseta, ni como excusa para tocar en vivo! Es difícil escribir buena música nueva después de tantos años. Se necesita tiempo para encontrar una nueva inspiración. Nos negamos a hacer mala música. No grabo canciones en las que no hayamos vertido nuestro corazón y nuestra sangre.



— Como precursor del synth pop, ¿qué es lo más interesante que encuentra en las nuevas generaciones de músicos?

Vivimos en un mundo posmoderno. Toda la cultura popular (música, arte, cine, moda, arquitectura) ahora consume su propia historia. Hay pocos lugares nuevos adónde ir. Incluso nuestra elección de música del futuro con sintetizadores ahora tiene una historia. Amamos y apreciamos a aquellos que están haciendo música que tiene el sonido de su propia personalidad, no solo un pastiche de un estilo anterior.



— ¿Cómo una banda pionera como OMD asimila las nuevas plataformas digitales? ¿Cómo conviven con Spotify o iTunes, por ejemplo?

El streaming es un problema real para los artistas. El valor de la propiedad intelectual se ha reducido considerablemente, debido a los malos tratos realizados con las compañías de streaming por los sellos discográficos y los editores que poseen los catálogos. Dado que el acceso a la música se convirtió en digital, el valor percibido se reduce considerablemente. Afortunadamente, la gente sigue valorando la experiencia en vivo y eso ayuda a compensar la reducción de las ganancias de la compra de música.

— ¿Qué tan importante fue y sigue siendo "Enola Gay" como alegato pacifista?

"Enola Gay" fue realmente el examen de un dilema moral. ¿Puedes justificar matar a 200.000 personas si salvas 5 millones de vidas? El mundo actualmente es un mejor lugar... en general. Todavía hay lugares de sufrimiento y tras el colapso económico de hace 10 años, los grandes bancos se salvaron usando el dinero de los contribuyentes y eso ha dejado a muchas personas sobreviviendo en circunstancias económicas difíciles y con mucha austeridad. Esto genera frustración y es explotado por políticos inescrupulosos que juegan con los temores de las personas a las que no les gustan los cambios en el mundo. Por lo tanto, tenemos políticas de derechas contra inmigrantes como las del 'brexit', Trump o Bolsonaro en todo el mundo. Pero superaremos esto y seremos amables y positivos de nuevo. El mundo está demasiado integrado ahora para que nos separemos en la guerra y el miedo otra vez.



— Su música, desde el inicio, sonó como si viniera del futuro. ¿Qué le depara los próximos años a OMD? ¿Cuál será el siguiente paso?

¿Qué hacen los futuristas en un mundo posmoderno? Es un dilema para nosotros. Básicamente, celebramos nuestro pasado y aún nos esforzamos por crear algo nuevo y hermoso. Tenemos la suerte de haber creado un sonido que es distintivamente nuestro. Estaríamos locos si abandonáramos nuestra propia receta de música que resuena tan fuertemente para tantas otras personas. Pero nuestra razón de ser siempre fue crear emoción a través de la innovación en el arte. Creemos que todavía podemos hacer eso mientras disfrutamos recordándole a la gente nuestras canciones y éxitos más antiguos.

— Sabemos que para todos es mucho más fácil decirles OMD, pero el misterio que encierra el nombre original, Orchestral Manoeuvres in the Dark, es incomparable. ¿Qué vigencia le dan ustedes actualmente a su nombre completo?

Esta es una muy buena pregunta. Usamos el nombre porque queríamos que la gente supiera que éramos diferentes y aspirábamos a algo más profundo, más hermoso e inteligente en la música. Preferimos llamarnos Orchestral Manoeuvres in the Dark, pero también entendemos que la abreviatura es conveniente. Es aceptable abreviar, siempre y cuando nunca olvidemos que debemos estar a la altura del desafío de ser tan expansivos, hermosos y desafiantes como exige el nombre completo.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Domos Art (Costa Verde de San Miguel s/n).

Fecha: miércoles 30 de enero, 9 p.m.

Entradas: en Teleticket desde S/168.