¿Cómo nace la idea de esta colaboración?

Ania: Amy había escuchado la canción porque su equipo antes trabajaba conmigo, y le gustó un montón. Entonces yo, siendo su fan, desde siempre quise hacer algo con ella, y como a ella le gustó la canción aproveché por ahí y le dije.

Amy: Si, yo te felicité ¿no? Te dije que me hubiera gusta hacer algo con la canción y tú me dijiste que podíamos hacer algo entre las dos.

¿Y el proceso de grabación cómo fue?

Ania: De hecho, el día que grabamos voces, yo por lo menos grabé como tres veces, en tres días distintos. Amy las grabó como en dos, ¿no?

Amy: Sí (risas). Fue una grabación un poquito larga. Es que tanto Ania como yo somos bien perfeccionistas, entonces queríamos que esta canción salga excelente. Además, que es la primera vez que Ania canta salsa pues. Lo hizo increíble.

Ania: Es como una fusión bien cool de ambas. Y claro, la primera versión (de voces) nos sirvió para grabar el videoclip que está bravazo, pero después dije no, yo tengo que volver a grabar esto.

¿Cuáles son las diferencias entre cantar en el género urbano y dar un salto a la salsa?

Ania: Creo que, de hecho, a pesar de que las letras y las melodías son casi las mismas, el timing de la salsa es distinto. Yo me acuerdo de que me quedé diciendo una frase como 40 minutos. Por alguna razón, mi cabeza no agarraba el timing. Es otro ritmo, entonces sí es difícil. Me encantó.

Las artistas, en una sesión de fotos al momento de la filmación. Foto: Difusión.

Una historia visual

“Cómo le explico” en versión salsa llegará con un videoclip. La historia se sitúa en parajes de contrastes: de una escena con grandes árboles y flores se pasa a una construcción de ladrillos, ambos lugares con un aire místico. Si bien sigue la dinámica de la versión urbana y pop permanece en el tema, se nota cómo la salsa le da un sabor distinto. Ania y Amy parecen disfrutar de la colaboración, tienen soltura. Visten atuendos que parecen inspirarse en trajes de guerreros.

¿Cómo fue para ustedes la grabación del video?

Amy: Literal, hicimos todo en un día. Nos la pasamos matándonos de la risa. A veces hasta nos olvidábamos de la letra. Fue divertido, fue en La Ladrillera, en Chilca. Hacía un calor infernal. El equipo de Ania fue increíble, con unas cámaras de cine, súper profesionales. El concepto es loco, fuera de lo común, pero sí se entiende.

Ania: De hecho, el concepto de la versión salsa está amarrado a la de la versión pop y urbana. Cuando hicimos la salsa sabíamos que el ritmo era otro, pero la historia es la misma porque la letra se mantiene. Entonces quisimos darle otro feeling, manteniendo y respetando lo del video original. Pero sí, definitivamente nos hemos divertido un montón juntas.

Amy: Ella es muy divertida.

Ania: Tenemos una dinámica de hermanas que se pelean todo el día.

Amy: Somos ami-enemigas.

Ania: Sí (risas). Ha sido súper divertida la experiencia. A pesar de tener una diferencia de edad, porque ella tiene 22 y yo 26. A pesar de eso, no se siente, siempre nos hemos llevado bien. A raíz de esta experiencia ha sido bonito porque nos ha acercado.

Es una interesante apuesta crear música en estos tiempos y aún más lanzarla

Ania: Creo que esta es una canción que te provoca bailar y sería ideal poder estar en algún sitio cantándola con tus amigos. Obviamente, por la situación es algo que no se puede. Pero aún si la escuchas en tu casa, recién levantada, en pijama, te da energía. No importa que no te identifiques con lo que dice la letra. Te va a alegrar y creo que va a gustar mucho. Estoy emocionadísima.

Este tema fue una invitación para que ambas prueben un género al que no estaban acostumbradas. ¿Qué otros les gustaría explorar?

Ania: Yo creo que antes de esta colaboración siempre decía que me encantaría hacer salsa. No me cierro a probar ningún género porque pueden salir cosas super chéveres. Por ahí me gustaría hacer otro tema como salsa.

Amy: En mi caso, igual que Ania. Siempre lo he dicho, yo creo que a mí me gustaría explorar todo tipo de género musical. Sobre todo, en lo latino, que viene de la mano con lo urbano, la balada y la salsa. Me gustaría sacar un disco donde haya de todo. Estoy explorando también dentro de la cumbia.

¿Qué es lo más admiran la una de la otra?

Ania: Amy es una artista muy talentosa. Su ética de trabajo y el amor que le pone a todo lo que hace desde que era niña. Yo me acuerdo de que la vi en “La Voz Kids”. Estuvimos en la misma temporada, pero yo en la versión de adultos. Desde ahí ya sabía quién era. Es una persona muy linda, fuera del gran talento que tiene. Es muy divertida y tiene un lindo corazón. Poder trabajar juntas y conocerla más como persona ha sido una de mis cosas favoritas de hacer la colaboración. Más que la música ha sido tenerla a ella de amiga. Ya, hasta ahí nomás. (risas)

Amy: Es que Ania es una chica que a todo lo ve positivo. Admiro mucho su optimismo. Me encanta porque creo que lo necesita todo el mundo, no solo los artistas. Yo a veces me estreso mucho, pero ella me dice: “tranquila, todo va a mejorar”. También me asombra su fortaleza y lo cercana que es a su familia. Eso para mi es algo primordial. Tenerlos cerca y hacerlos parte de lo que amas. Admiro esa faceta suya de cantautora. Admiro cómo puede crear canciones de un momento para otro. Ella tiene esa sabiduría con las letras. Su creatividad musical es algo increíble, y eso es algo que ella tiene que creérselo más.

