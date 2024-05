Animatissimo y Misión Jesuita se unen para presentar el show orquestal Animatissimo: “Concerto Per Mei” en dos funciones imperdibles el sábado 18 y domingo 19 de mayo, en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula en San Isidro.

El evento recaudará fondos para proyectos sociales jesuitas que atienden a mujeres y madres adolescentes en Moquegua, Tacna, Cusco y Lima.

En un contexto en el que se registraron más de 142 000 denuncias por violencia a través del Centro de Emergencia Mujer (2023), la creación de iniciativas de acompañamiento integral que les permita redescubrir el potencial que habita en ellas y acceder a mejores oportunidades de vida, es clave.

Así, la temática del espectáculo ha sido especialmente pensada y diseñada para alinearse al propósito de los proyectos beneficiados, rindiendo homenaje a las grandes heroínas del anime y los videojuegos, y celebrando su valentía e impacto positivo en todo el mundo.

“Animatissimo: Concerto Per Mei es una respuesta artística y vital ante la preocupante situación de la violencia contra la mujer en el Perú. [...] Cada nota de este concierto será una oportunidad para construir un futuro más seguro y equitativo para estas mujeres”, precisa Gianfranco Dulanto, director ejecutivo ODP Jesuitas del Perú.

Por su parte, Gabriel Vizcarra Carrasco, director artístico de Animatissimo, complementó: “[...] Será una oportunidad para reencontrarte con tu niño interior, disfrutando de la magia de una orquesta en vivo y recordando el legado que las grandes heroínas de animes y videojuegos dejan para las nuevas generaciones”.

El repertorio que interpretarán





El repertorio del concierto de cámara incluye piezas musicales representativas para la cultura geek: “A town with an Ocean View” (Kiki’s delivery service), “Bara wa Utsukushiku Chiru” (Lady Oscar), “Elegy of Dynast” (Hunter x Hunter), “Zelda’s Wild Lullaby (mashup)” (Legend of Zelda: Breath of the Wild).

Así como “Outer Senshi Concerto” (Sailor Moon), “Chun-li theme” (Street Fighter II), “Suzume” (Suzume), “A call for help” (Tomb Rider), “Samus Aran” (Metroid), “Yuzurenai Negai” (Magic Knight Rayearth), “Spear of a True Hero (mashup)” (Undertale), “Kamado Nezuko no Uta” (Kimetsu no yaiba) y otros.

De ese modo, la directora de creación y producción de Animatissimo, contó: “[...] Queremos también rendir tributo a las heroínas del cotidiano: aquellas mujeres que con su valentía, fortaleza y actos de amor contribuyen a transformar la realidad de sus entornos”.

Las entradas para Animatissimo: Concerto Per Mei están disponibles en la web de Teleticket. Las funciones son sábado 18 de mayo a las 19:30 p.m. y el domingo 19 de mayo a las 17:30 p.m.

Los precios de las entradas van desde los S/45 soles. Las dos funciones prometen conmover y hacer vibrar a todo el público.

Sobre Animatissimo





Primer ensamble peruano que crea arreglos originales de música de anime y videojuegos y los une con la música de cámara y sinfónica.

Desde el 2010 vienen explorando ese camino, con el que ha realizado más de 50 conciertos de formato de cámara y sinfónicos, colaborado con artistas internacionales y participado en Festivales presenciales y virtuales.

Sobre Misión Jesuita





Misión Jesuita es una organización sin fines de lucro promovida por la Compañía de Jesús – Provincia del Perú, enfocada en mejorar la vida de las personas a través de la innovación social y el fundraising. Sus acciones se dirigen al trabajo articulado con 48 obras jesuitas ubicadas en 22 regiones del país y con más de 300 iniciativas activas.