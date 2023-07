Animatissimo marca su regreso al Gran Teatro Nacional con “Seinto No Symphony”, producción sinfónica inspirada en el universo de Saint Seiya (conocido en Latinoamérica como “Los Caballeros del Zodiaco”). El show se realizará el 8 y 9 de septiembre. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Luego del éxito de su concierto “Kaze no Rondo”, dedicado al Studio Ghibli de Japón, Animatissimo anunció un nuevo espectáculo inspirado en la obra del mangaka Masami Kurumada.

“Animatissimo: Seinto No Symphony” evocará el legado musical de Seiji Yokoyama, rememorando sus piezas más destacadas. En la puesta en escena participará el violinista Hugo Arias, la soprano Alejandra Llenque, el coro masculino del maestro Armando Vértiz y destacados músicos de las principales orquestas del Perú. Asimismo, habrá un invitado especial que da vida a un emblemático personaje de la serie en Latinoamérica.

El concierto consta de más de 16 obras compuestas por Seiji Yokoyama destacando “Aria of the Three”, “Pegasus Ryu Sei Ken”, “Sad Brothers” y “Glide! Pegasus”, así como emblemáticos temas de las películas “Saint Seiya Shinku no shonen densetsu” y “Saint Seiya Kaminami no Atsuki tatakai”.

El público podrá disfrutar del espectáculo el día viernes 8 de septiembre, a las 8:00 de la noche; y sábado 9 en doble función: 3:30 p.m. y 8:00 p.m., bajo la dirección musical de Gabriel Vizcarra. Las entradas están a la venta en Joinnus y los precios van desde los S/40.

Eva confiesa que está soltera