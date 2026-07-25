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El disco cuenta con la participación de trece figuras brasileñas, entre las cuales Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart'nália y Brô MC's | Foto: Difusión
El disco cuenta con la participación de trece figuras brasileñas, entre las cuales Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart'nália y Brô MC's | Foto: Difusión
Por Agencia EFE

La cantante brasileña Anitta lanzó este viernes “EQUILIBRIVM II”, un álbum inspirado en el amor, la espiritualidad y la ancestralidad, y que reúne ritmos tradicionales de Brasil con la colaboración de destacados artistas del país, informó su equipo.

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