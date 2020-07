Los amantes del fútbol escuchamos a Anitta (Larissa de Macedo Machado) por primera vez en la final de la Copa Libertadores 2019 ─que se realizó en el Estadio Monumental de Lima─ , sin imaginarnos que teníamos al frente a la cinco veces nominada al Latin Grammy y a la artista más influyente de Brasil. Con solo 27 años, la joven carioca ya se había subido al escenario de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de la Copa América 2019, demostrando que las grandes multitudes son lo suyo. En nuestra capital hizo lo propio al lado de Fito Páez, Tini Stoessel y Sebastián Yatra, como muestra de una de sus colaboraciones más humildes de su carrera.

A casi ocho meses de aquel evento, Anitta iba a repetir su hazaña en los escenarios del Coachella y Rock in Rio 2020, pero la pandemia del coronavirus estalló y obligó a los artistas a permanecer en casa. Los planes cambiaron y el estreno de su quinto álbum ─que llegará a finales de año representando su segunda producción multilingüe─ se adelantó. Tras firmar con Warner Records en Estados Unidos, la cantante promete intensificar en este material discográfico lo que la hizo popular en la industria: la combinación del bossa nova, R&B, hip-hop, reggaetón y funk carioca. El Comercio conversó con ella al respecto.

LA MEZCLA INFALIBLE

Han pasado más de seis años desde que Anitta debutó en la música a ritmo de un pop ligero con temáticas de seducción y reafirmación femenina. Su primer álbum homónimo le valió su primera nominación al Latin Grammy y le abrió las puertas a diferentes premiaciones en la gigante Brasil. Después de Roberto Carlos, Caetano Veloso y Gilberto Gil, era la primera vez que un artista local ─y mujer─ proyectaba su carrera musical a escalas internacionales. Y aunque el destino la hizo coincidir con los dos últimos en escenarios y canciones, la fórmula era distinta.

“Soy muy ecléctica en mi vida. Me gusta traer eso a mi trabajo, porque toda la complejidad de personas que soy al mismo tiempo es lo que quiero transmitir en la música. Trato de poner el mayor número de referencias posibles hasta que llegue a una fórmula diferenciada”, dice sobre su estilo, describiéndolo muy bien; pues la variedad de referencias musicales son la que hacen de su sonido una mezcla pocas veces escuchada. No por nada ha sabido relacionarse con cantantes de los más diversos como Madonna, Sean Paul, Tyga, J Balvin, Sofía Reyes y Becky G, por mencionar algunos.

Anitta junto a Caetano Veloso y Gilberto Gil en la apertura de los Juegos Olímpicos de Río 2016. (Foto: AFP)

Con el objetivo de acercarse más al ‘boom’ latinoamericano del reggaetón, la cantante ahora se alía con Arcangel y De La Ghetto en su nuevo sencillo “Tócame”. Lo que adelanta como “un reggaetón fuerte y muy típico”, es una canción creada durante la cuarentena del coronavirus y cuyo videoclip, que se estrenará este viernes, fue grabado con un dron en la comodidad de su casa en Río de Janeiro. “Siempre he buscado poner algo brasileño en mis canciones, pero ‘Tócame’ no tiene nada de Brasil porque después viene mi álbum y allí sí habrá toda una mezcla de mi país con la cultura latina y americana”, cuenta.

UN PEQUEÑO TROPIEZO

En pleno proceso de preparación de su disco, Anitta afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida. En tiempos donde la salud corre mayor riesgo y nadie tiene la vida comprada, la cantante brasileña fue diagnosticada con trombosis hace poco más de una semana. La obstrucción sanguínea en una de sus piernas la puso en peligro de un infarto y la mantuvo internada en el hospital en plena crisis sanitaria. Considerando las escasas medidas de seguridad del gobierno brasileño frente a la pandemia, el riesgo para la intérprete de “Paradinha” se duplicó. Sin embargo, su rápida evaluación hoy le permite mantener reposo en casa y sin amenaza alguna, aunque sometiéndose a un tratamiento a mediano plazo.

“Fue un susto muy grande, porque yo ya sabía de lo que se trata esta enfermedad. Una tía de una amiga falleció de esto y otra amiga casi lo hace, estuvo 20 días en el hospital (...). Ahora puedo caminar, pero no puedo ir al gimnasio, cargar peso ni ejercicios repetitivos por 15 días; pero en una semanita más, puedo volver. Estoy haciendo un tratamiento por tres meses hasta que el coágulo se vaya, pero ya podré hacer ejercicio en una semana”, relata sobre su experiencia; la misma que la incentivó a refugiarse en las redes sociales como forma de no perder el contacto con sus seguidores.

Como diría el dicho “no hay mal que por bien no venga”, Anitta aprovechó el incidente para estrechar lazos con otros artistas internacionales que nunca imaginó tener cerca. Miley Cyrus, Katy Perry, David Guetta y P. Diddy son algunos de los que se sumaron a la larga lista de figuras que han mantenido comunicación con la brasileña durante este tiempo de reposo y con quienes no se descarta una colaboración a futuro. Entre estos nombres, se destaca la tan esperada canción con Rosalía, de quien la cantante se considera fiel admiradora.

ALCANCE INIMAGINABLE

Si para quien lee estas líneas parece sorprendente la variedad de estrellas de la música que han pasado por la vida de Anitta, lo es aún más para ella. Según la voz de “Downtown”, no solo es difícil reconocerse el camino recorrido con diversos colegas de la industria, sino también el alcance alcanzado en menos de una década de trayectoria. A miles de kilómetros de su barrio natal Honório Gurgel, en las afueras de Río de Janeiro, un seguidor de la brasileña es capaz de reconocerla y convertirse en el recuerdo más preciado que la artista mantiene hasta la actualidad.

Anitta ha sido considerada la mujer más poderosa de Brasil, según la revista Forbes. (Foto: AFP)

“Estaba en Indonesia y una fan me pidió una foto y yo no entendía nada de lo que estaba diciendo, pero intentaba comunicarme. También fui de vacaciones para las Maldivas y, en el vuelo de Dubai para la isla de Malé, también habían fans; tenían fotos de mis perros en el teléfono. Yo no comprendía nada, pero me puso muy feliz. Yo no sabía que la gente me conocía allá, fue increíble”, relata con ilusión. Lo mismo sucede cuando recuerda su paso por el Perú que, aunque fugaz, dejó una huella en su memoria.

“Durante las pocas horas que pasé en Lima, me encantó la vibra de la gente. Todos son muy competentes, todos ejercen muy bien lo que están haciendo. En pocas horas, pude percibir que la gente es muy eficiente. Una persona que cocina, puede arreglar la tele y hacer un predio y una habitación (risas). Ustedes son muy inteligentes y eficientes. Hacen un trabajo muy bien hecho, muy cuidadoso. Me gustó mucho”, asegura Anitta, mientras confiesa que nuestro país se encuentra entre sus destinos más ansiados cuando los conciertos estén nuevamente permitidos.

