Anitta, la estrella musical proveniente de Brasil, anunció con orgullo su próximo álbum llamado “Funk Generation”, el cual será lanzado el próximo 26 de abril en sus plataformas musicales.

De ese modo, la artista que fue nominada a los premios Grammy, compartió la noticia de su nueva producción junto a otro tema musical que estrenó con la española Bad Gyal y el puertorriqueño Brray.

Este nuevo tema se llama “Double Team” y se inspira en el funk carioca. Mezclando los idiomas del portugués e inglés, la brasileña destacó que el tema posee un ritmo “listo para la pista de baile”.

“Funk Generation”, el nuevo disco de Anitta





En “Funk Generation”, Anitta canaliza sus influencias de infancia en Brasil. Como tal, “evoca el espíritu del funk brasileño clásico con su toque personal”, comentaba una nota de prensa de la artista.

Sobre el disco, Anitta dijo: “‘Funk Generation’ es un álbum donde celebro mis raíces. Es donde expreso el poder del funk carioca en cada pista, sus ritmos únicos, bailables y sensuales. Es un ritmo nacido en las favelas, donde crecí, y que destila resistencia y arte en todas las comunidades”.

Por otro lado, la cantante añadió que sentía orgullo por el proyecto que lanzará, ya que considera le otorgará un reconocimiento mundial al funk brasilero, el mismo que según Anitta fue “injustamente estigmatizado”.

“En el álbum, traigo importantes colaboraciones que me ayudaron a contar esta historia. He participado en cada paso de la producción y la dirección visual, y he conseguido el resultado que me proponía”, indicó.

A la vanguardia de la introducción del funk brasileño al mundo, Anitta lanzó ‘Funk Generation: A Favela Love Story’ en 2023 como precursor de este álbum que incluye los favoritos de los fans “Funk Rave”, “Used To be” y “Casi casi”.