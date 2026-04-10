Las artistas latinas Shakira y Anitta sorprendieron a sus millones de seguidores en todo el mundo con el lanzamiento de “Choka Choka”, un tema que fusiona el pop latino con el funk brasileño y que destaca por su potente mensaje femenino. Cabe resaltar que es una canción bilingüe, interpretada en español y portugués.

El tema forma parte del nuevo álbum de Anitta, titulado “EQUILIBRIVM”, un proyecto que, según la artista brasileña, ha sido trabajado con una intención clara en cada canción.

Anitta, quien coescribió el tema junto a King Saints y Lil i Am, explicó que la canción representa a una mujer compleja y poderosa, características que han sido constantes en su propuesta artística. Con este lanzamiento, reafirma su apuesta por llevar el sonido brasileño a un nivel global.

Anitta y Shakira se unen para una colaboración que celebra la libertad femenina. (Foto: Difusión)

“Cada tema de mi álbum ‘EQUILIBRIVM’ es muy intencional, especialmente en su mensaje. ‘Choka Choka’ trata sobre una mujer libre, consciente de sí misma, pícara, compleja e increíblemente poderosa. Elementos que siempre han sido parte de mi universo”, resaltó la artista brasileña.

En el aspecto musical, el funk brasileño es el eje principal del tema, gracias a la colaboración entre el reconocido productor Papatinho y el nigeriano Doramola. Ambos lograron una mezcla que mantiene la esencia de Río de Janeiro, pero con un enfoque internacional que amplía su alcance.

La canción también incorpora referencias a la espiritualidad brasileña, incluyendo elementos ligados a tradiciones indígenas. Frases como “Cai na toca, cai na toca / Toca da cabocla” evocan figuras ancestrales asociadas con la naturaleza, la sabiduría y el poder femenino.

Por su parte, Shakira sorprende al cantar en portugués y aportar versos que refuerzan el mensaje de empoderamiento. En la canción, ambas artistas celebran la autonomía y la libertad personal, consolidando una conexión artística que ya había tenido un primer acercamiento en 2024.

Hay que resaltar que “Choka Choka” será interpretada en vivo por primera vez en el programa “Saturday Night Live” el sábado 11 de abril. Días después, el 16 de abril, el álbum “EQUILIBRIVM” estará disponible en todas las plataformas digitales.