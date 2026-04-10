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Anitta y Shakira se unen para una colaboración que celebra la libertad femenina. (Foto: Difusión)
Anitta y Shakira se unen para una colaboración que celebra la libertad femenina. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Las artistas latinas Shakira y Anitta sorprendieron a sus millones de seguidores en todo el mundo con el lanzamiento de “Choka Choka”, un tema que fusiona el pop latino con el funk brasileño y que destaca por su potente mensaje femenino. Cabe resaltar que es una canción bilingüe, interpretada en español y portugués.

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