Anna Carina lanza su nuevo sencillo “Para mí”, que mezcla los ritmos cumbia, pop y sonidos urbanos en una propuesta fresca y emocional. De esta manera, la cantante sigue inmersa en su trabajo de transmitir emociones a través de una idea clara.

“Para mí” fue compuesto por Anna Carina junto a Joaquín Ramos, mientras que la producción estuvo a cargo de Chris Fernández Ozzuary y EAC On The Drums, quienes lograron un sonido moderno que mantiene la esencia tropical con un estilo contemporáneo.

La canción destaca por su ritmo ligero y contagioso, combinando la energía característica de la cumbia con elementos pop que la convierten en una propuesta bailable y cercana, logrando conectar de manera inmediata con el público.

Anna Carina presenta un sencillo íntimo que combina cumbia, pop y matices urbanos. (Foto: Difusión)

El lanzamiento oficial se realizó en un evento especial, donde la Anna Carina presentó en exclusiva el videoclip ante invitados y creadores de contenido. La velada estuvo acompañada de un flashmob que reflejó el espíritu alegre y espontáneo del sencillo.

El videoclip, dirigido por Francesca Danovaro, muestra escenarios de playa y atardeceres que refuerzan la narrativa visual de la canción, apostando por una estética natural donde los pequeños detalles, como miradas y sonrisas, cobran protagonismo.

Con el estreno, Anna Carina consolida una etapa artística más alineada con su esencia, apostando por sonidos tropicales actuales y una propuesta musical que no solo se escucha, sino se vive.