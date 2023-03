Después de un año de haber compuesto el sencillo “Tú y yo”, Anna Carina decidió estrenar su nueva canción durante el festival “Amor bajo las estrellas 2″ que se celebró el 14 de febrero. Días previos al evento, en una de las coincidencias que tanto le gustan a la cantante, Axel le propuso cantar en conjunto durante los últimos minutos del show. De esa manera acabó la noche y empezó el éxito de la canción.

El tema que ya superó el millón de reproducciones en YouTube se realizó en colaboración de Reggi El Auténtico quién transformó una casi balada romántica en una música pegadiza que representa el ánimo festivo del verano. “La canción era urbanita, pero mucho más lenta. Él me dijo: ‘Quiero este participar de la canción, pero quiero que también se sienta mi esencia’, entonces el metió su vibe y me gustó el resultado”, comentó la artista en conversación con El Comercio.

—¿Cómo nació la canción “Tú y yo” y por qué te tomó un año lanzarla?

Estoy feliz porque representa el momento actual en que me encuentro, “Tú y yo” es mi nuevo bebé. La canción surgió hace un año en Miami junto a tres grandes compositores, Florentino Primera, Reggi El Auténtico y Yasmil Marrufo, quienes me ayudaron en el proceso de creación. Me demoré en lanzarla porque no encontraba la colaboración adecuada. Para ese momento, Reggi ya había grabado su voz como una referencia para el futuro colaborador, pero después de un tiempo, cuando decidió lanzarse como solista, sentí que Reggi era la persona indicada para esta canción. Incluirlo en “Tú y yo” transformó lo que inicialmente era algo parecido a una balada en algo muy festivo, refrescante y veraniego. En ese momento, para alegría mía, todo se alineó.

—¿Cómo se desarrolló la producción musical de “Tú y yo”?

El primer día llegué de buen humor al estudio y quería hacer algo alegre, melódico y que le gustara a la gente. Todo comenzó a partir de las palabras “Tú y yo”, desde ahí se desarrolló una canción que inicialmente era más tranquila. Luego, Reggi aportó su estilo y aceleró la velocidad de la canción, lo cual al principio me costó adaptarme, pero finalmente, cuando comparaba y escuchaba la interpretación anterior, pensaba: “Esto era muy lento”. Definitivamente, no volvería a la antigua versión de la canción, pero no descarto la posibilidad de sacarla como un tema inédito, ya que hay partes que no están en la interpretación actual, por ejemplo, un fragmento decía: “Sin ti soy ron sin Coca Cola, cielo sin estrellas, como un mar sin olas”. Esta letra no era algo para bailarlo en una disco o una fiesta.

—¿Cómo fue trabajar con el ganador del premio Grammy Latino Yasmil Marrufo?

Componer con Yasmil Marrufo fue como hacer una maestría. Yo toda la vida he compuesto mis canciones sola, pero los mejores consejos de composición me los han dado cuando trabajé en conjunto. No es como una escuela donde te enseñan con una pizarra, sino una conversación de amigos. No te imponen nada, más bien te convencen con la razón y su experiencia en los procesos musicales.

—¿Cómo fue la elaboración del videoclip?

El videoclip representa la alegría por sentirse bien consigo misma, además creo que la grabación fue una excusa para comer y disfrutar de un buen momento, algo similar a lo que transmite ese instante donde la pasas bien con amigos e inclusive con familia, porque si ven los detalles del video se darán cuenta de que también aparece mi hermana (María Pía Copello, presentadora de TV e influencer). Lo que hizo más orgánico al video fue no mostrar a mi hermana por completo, esa decisión ayudó a que la audiencia sintiera una vibra natural, pues no ponerla en primer plano, sino como parte de la fiesta, hace más íntimo el video y además obliga a que todos presten atención a los detalles.

—¿Por qué lanzar “Tú y yo” el 14 de febrero?

Ese día tenía un concierto importante, el lanzamiento de mi marca de ropa y además era el día más relevante del mes de San Valentín. Entonces me pregunté: “¿Por qué no alinear todo?” A mí me gusta cuando todo mantiene una relación entre sí, por eso lanzamos ese día la canción “Tú y yo”

—¿De qué va esta nueva marca de ropa?

La marca se llama “Anna” porque así me dicen las personas más cercanas a mí. Esta colección tiene detrás mucho esfuerzo y amor, por eso le dimos toques de color naranja terracota que calaran perfectamente con esas sensaciones. Un detalle curioso es que el outfit que yo uso en el videoclip de “Tú y yo” es parte de mi nueva línea de ropa, yo siempre pensé que la moda y la música van de la mano y ahora que se dio la oportunidad, pusimos ambos en un mismo escenario.

—¿Esta canción es el adelanto de algún disco que se viene?

No, solo me mantengo con singles porque cuando yo quiera sacar un álbum tiene que ser en un instante de mi vida donde componga varias canciones que te cuenten una historia, tal y como pasó con mi segundo álbum “Espiral”. De hecho, esta tendencia que hay por lanzar singles, en mi caso particular, me funciona muy bien porque cada canción que hago tiene un tiempo de preparación adecuado y que me sirve como una brújula que me indica por donde tengo que ir.

—¿Esta brújula te llevará a colaborar con algún artista nacional o internacional?

El 2023 va a ser el año de las colaboraciones, tengo algunas conversaciones con artistas peruanos de géneros muy diferentes al mío. Se vienen varias sorpresas, pero siempre priorizando lo que es mejor para la canción. Aunque he tenido etapas de rockera, en realidad yo soy una artista pop que se siente muy cómoda fusionando, por ejemplo, ahora la cumbia me está guiñando el ojo. Hace unos días estuve grabando con Marisol para un programa y mientras la escuchaba cantar comprendí por qué se le considera una de las mejores cantantes peruanas. Aquí no vale el autotune, es talento puro.

—¿Qué es lo que buscas transmitir a tus fans esta nueva canción?

Quiero que la gente se divierta, que lo bailen y quedigan: “Hoy me siento bonita, no me falta nada”. Así es como debemos sentirnos por fuera y por dentro, manteniendo la actitud positiva frente a los problemas, al final eso es lo que define si sigues adelante o te vas al hoyo.