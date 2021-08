Conforme a los criterios de Saber más

Anna Carina Copello impregna sus sentimientos en cada una de sus composiciones. En algunas narra sus propias vivencias, en otras describe situaciones experimentadas por personas cercanas a ella o -simplemente- son producto de su imaginación. “Nocivo”, título de su más reciente lanzamiento, representa la adicción a una relación tóxica. Una historia en la que la cantautora peruana penetra buscando que el público se identifique con su ambiciosa entrega musical.

“Hay muchas canciones que son bastante personales que, efectivamente, se las dedico a alguien importante en mi vida, pero no todas. Hay algunas canciones como esta (‘Nocivo’) que son situaciones que he visto de gente muy cercana a mí. Siempre estoy tratando de buscar fuentes de inspiración”, destaca la cantautora nacional desde Miami.

Copello escribió su nuevo single en colaboración con Frank Santofimio, Ender Zambrano y Manuel Larrad.

El videoclip del tema fue grabado en Miami, Florida, bajo la dirección de Guillermo Figueredo, un cotizado director audiovisual venezolano. Se emplearon como locaciones, un bar de la Calle 8 y una imponente hacienda.

“Estoy muy contenta con este nuevo lanzamiento, creo que es un tema con el que muchas personas se han sentido identificadas en algún momento de su vida. Algunos me dicen que esa canción la escribí pensando en ellos. Y eso es lo bonito, lo que persigo con cada tema que hago”, señala.

¿Cómo fue grabar en medio de la pandemia?

Definitivamente fue difícil, no podía salir de país para poder avanzar con mis proyectos musicales, pues normalmente compongo mis canciones y todo el trabajo de producción lo hago en Miami. Este viaje para mí viene a ser como una maestría. El video lo terminamos de grabar en diciembre y desde entonces no he parado, he seguido avanzando, todas las semanas compongo canciones, tengo ya varias cosas listas.

¿Cómo se grabó el videoclip?

Toda la idea del videoclip fue de Guillermo Figueredo. Primero, grabamos en un bar inspirado en Cuba, luego fuimos a un campo hermoso, fue una locura. Días antes estaba lleno de girasoles y cuando empezamos a grabar los habían quitado, así y todo se vio increíble. Me encantó el concepto y el equilibrio de lo oscuro y no tan oscuro. La grabación demoró casi un día, recuerdo haberme levantado a las 6:00 a.m. y haber terminado mi última toma cerca a las 2:00 a.m.

¿Qué representa este tema en tu carrera? ¿Es un nuevo comienzo?

Así es, pues me encuentro en un momento más maduro de mi vida, siento que tengo las cosas más claras, más comprensión, apoyo de mi familia. Es maravilloso ver que tu familia apoya tus decisiones, tus locuras y cree en tus proyectos.

Anna Carina Copello durante la grabación del videoclip de "Nocivo". (Foto: Difusión / Erick Fernando Quituizaca)

¿”Nocivo” va a formar parte de algún disco?

De hecho mi etapa urbana empezó con “Quiero contigo”, un video en el cual sale mi hermana (María Pía Copello), y la idea es que todas estas canciones urbanas, incluyendo “Nocivo”, se agrupen en un disco que saldría este o el próximo año. Por ahora estoy sacando en solitario.

¿En algún momento pensaste en alejarte de la música?

Sí, claro. Fue entre mi segundo y tercer disco: ”Espiral” (2005). Le había metido mucho punche, inversión de tiempo y de dinero, habíamos hecho súper promoción y no sentía el apoyo de los medios, estaba decepcionada. Como había estudiado publicidad, empecé a hacer algunos freelos, luego trabajé durante dos años en un banco, en el área de márketing; algo formal, serio. Cuando me di cuenta que tenía un vacío, que me falta la música, decidí intentarlo nuevamente.

¿Y fue la mejor decisión que tomaste?

Fue la mejor decisión de mi vida, mi esposo dejó su trabajo para ser mi mánager. Desde entonces no hemos parado, ya llevamos más de diez años trabajando juntos.

¿Por qué crees que en esta nueva etapa musical te acompañó el éxito?

Porque entendí que para lograr buenos resultados no solo es constancia, también tienes que ser disciplinado y buscar un buen equipo de trabajo, buenas canciones y tener un abanico de opciones, pues no siempre la primera canción queda. El año pasado ya había compuesto “Nocivo”, pero no la saqué porque consideré que no era el momento.

¿Es verdad que los mejores consejos en relación a la música los recibiste de Pedro Suárez Vértiz?

Lo que más extraño hacer es conversar con Pedro, siempre me salía con algo distinto, con ideas locas, pero ciertas. A mí se me caía la baba de admiración. El día que le dije que quiero dejar la música, me respondió: “No puedes dejarla, decir eso es como decir que no quieres a tu mamá”. Siempre me voy a acordar de sus palabras.

¿Cómo recibes el que una artista top como Selena Gómez haya incluido “Dame tu cariño” en un playlist de sus canciones de pop latino favoritas?

Me pareció increíble que le guste mi música, es un detalle maravilloso que lo valoro y agradezco. Esa es la idea, que cada vez más personas compartan tu música y qué mejor que alguien tan conocida como ella, a quien respeto como actriz y cantante.

Nacho dijo que hará una colaboración contigo, ¿Cómo va ese tema?

Tuve la oportunidad de conocerlo aquí, en Miami, hicimos una linda amistad, y de hecho la posibilidad de hacer algo juntos está. Sigo su carrera desde hace muchos años, es un gran artista, me encanta su vibra, es súper buena onda, sencillo y sí, hemos conversado al respecto, pero por el momento yo sigo haciendo cosas en solitario.

¿Qué proyectos tienes para lo que resta del año?

Con “Nocivo” también se viene algo más que voy a lanzar el próximo mes: cosas muy positivas, dos canciones más, algunos viajes y de hecho la posibilidad de hacer conciertos presenciales en Miami y en Perú está muy presente. He regresado con fuerza.

Anna Carina lanzará un disco urbano a fines de este año o a inicios del 2022. (Foto: Difusión / Erick Fernando Quituizaca)

VIDEO RECOMENDADO

Luego de superar el COVID-19, la cantante peruana Anna Carina lanzó un nuevo sencillo "Dame tu cariño", que se ha convertido en un éxito. null

