“Esta canción está en mi segundo disco, la escribí durante una ruptura, de tres o cuatro meses, con mi esposo, antes de estar definitivamente. Era de desamor. Luego, cuando cumplimos tres años de enamorados, él me puso esa canción con la letra cambiada y grabada en un estudio con su voz. La letra original decía: ‘Después de todos los momentos juntos no somos nada”. La cambió por: ‘Después de todos los momentos juntos sigues conmigo’. Lloré de emoción al escucharla. Y el día de nuestro matrimonio, le dimos una sorpresa con mi hija, que en ese tiempo tenía cinco años. Grabamos juntas la misma canción. Ella hizo el coro. Fue muy emotivo. Otras canciones que describen nuestras vivencias son: ’Dame tu cariño’ y ‘Me voy contigo’”, detalla la artista.

Anna Carina se convirtió en mamá a los 20 años. Tiene dos hijos. (Foto: Alessandro Currarino)

Anna Carina tiene cuatro producciones de estudio (”Algo personal” - 2002, “Espiral” - 2005, “Anna Carina Pop” - 2010, “Sola y bien acompañada” - 2015). Actualmente trabaja en el que será su quinto disco, en el que incluirá “Tu amor me duele”, la cumbia que grabó con Corazón Serrano y que alcanzó el #1 en tendencias musicales, llegando a desplazar a Karol G.

Anna Carina nos habla del papel que jugó Pedro Suárez Vértiz en su carrera, de la importancia de la música en su vida y recuerda su presentación en Viña del Mar.

“Como tenía el bichito de hacer cumbia, para hacer esta canción me junté con ‘El Viejo’ Rodríguez, que es un capo. La compusimos juntos. Es la segunda parte de ‘Amándote’, una canción que hice con Jandy Feliz y la más escuchada de mi Spotify. El mismo día hicimos la letra y la música. Nos encantó desde que salimos del estudio, pero nos dimos cuenta que le faltaba un ingrediente para cerrar el círculo. Y en esa búsqueda nació la idea de Corazón Serrano. La canción funcionó muy bien, me permitió llegar a un público nuevo”, destaca, satisfecha. “Tu amor me duele” tiene actualmente 2,8 millones de visualizaciones en YouTube.





“Durante tres días estuvo en tendencia número uno. Fue súper emocionante. Es una señal de que la canción está gustando y una motivación para seguir por este rubro que fue como una prueba. Ahora tengo claro el camino. Se vienen más proyectos con Corazón Serrano. De hecho quiero que mi próximo disco tenga ese ‘mood’. Este año espero lanzar una canción cada dos o tres meses porque afuera los artistas lanzan cada dos semanas”, detalla.

Sus inicios

La intérprete de “Callao” y de “Quiero contigo” subió por primera vez a un escenario a los 16 años. Fue en el Festival de la Canción de Viña del Mar (1998), representando al Perú en la competencia internacional con “Hay un modo”, tema compuesto por Pedro Suárez Vértiz, quien jugó un rol predominante en los inicios de la vida artística de Anna Carina.

“Viña del Mar fue mi debut en un escenario. Fue una experiencia increíble. A mí los escenarios enormes, multitudinarios me intimidan menos que cantar en uno chico. Ese día sentí nervios por lo desconocido, por cómo iban a reaccionar los chilenos. Dijeron Perú y empezaron las pifias, pero sabía que no era algo personal. Canté tres veces porque llegamos hasta la final. Ese día supe que cantar es lo mío”, enfatiza tras resaltar la participación de Lita Pezo en la última edición de la Quinta Vergara.

“Ella es talentosísima. Definitivamente, que te califiquen altísimo en tus dos primeras presentaciones y que eso no pase en la tercera, te genera un sinsabor; pero algo que aprendí de las competencias es que cada participación es como un borrón y cuenta nueva, no es acumulativo. Le aconsejo que lo vea como una manera de darse a conocer, como una excelente vitrina. Estoy segura que tarde o temprano su carrera se va a disparar”, señala.

Anna Carina conoció a Pedro Suárez Vértiz cuando tenía 12 años y participaba como dicolina en “Nubeluz”. El cantante había ido al sintonizado espacio infantil como invitado.

“Mi mamá le dijo a Pedro que yo cantaba y bailaba. Le pidió que, por favor, escuchara mi casete, y él no solo escuchó mis canciones, también nos recibió en su casa. Fue demasiado amable. Le gustó mi forma de cantar y componer. Trabajamos juntos un demo. Me dijo: ‘Me gusta lo que haces. Apuesto por ti’. Sus palabras fueron una gran motivación para mí”, asegura.

La artista comparte la música con su labor de madre, empresaria, deportista y creadora de contenido en las redes sociales, una faceta en la que también está involucrada su familia.

“Formé una comunidad bien bonita, mucha gente me apoya y me sigue. Saber que soy para algunos una suerte de inspiración o influencia es una gran responsabilidad”, subraya.

Anna Carina Copello se subió al escenario de Viña del Mar cuando tenía 16 años. (Foto: Alessandro Currarino)