Anna Carina: "Me parece interesante que haya más propuestas femeninas en el género urbano"

Anna Carina no le teme al cambio. Con una carrera ligada al género pop y a las baladas, la cantautora decidió abrirse paso hacia el sonido urbano, ese ritmo inevitable que está dando la hora en el mundo.

La cantautora acaba de estrenar un nuevo sencillo titulado "Callao" para ser parte de esta ola de música urbana y las variantes del reguetón. Ella comenta: "Escucho este género a diario. Mientras la música me mueva y me despierte energía increíble como lo hace ahora, no podré escapar. Suelo ser muy coherente con el estilo que hago en cada etapa de mi vida. Y si me siento cómoda haciéndolo, mi público lo va a percibir. Por ser compositora de mis canciones, estas siempre llevan mi sello personal y transmiten mi esencia".



► Anna Carina quiere hacer bailar este verano con "Callao" | VIDEO

► Anna Carina: "Cuando eres feliz, no sientes la necesidad de dañar"

El tema habla de un coqueteo de fin de semana. "[El título] Viene a ser como un diminutivo de 'callado'. Hace referencia a mantener en secreto la travesura. Es una canción que tiene su dosis de fuego y calor de verano, con un ritmo que te invita automáticamente a moverte y ponerte a bailar", agrega la intérprete.



Para ella, el incursionar en este género no es sinónimo de escoger el camino fácil o de moda para acercarse al éxito. Anna Carina responde: "Sea el género que sea, no existe el término 'irse por el camino fácil'. Antes de lanzar una canción, me involucro a 100% en todo el proceso. Desde la composición del tema, pasando por la producción, mezcla, masterización hasta llegar a su versión final. Hacer canciones que tengan letras y ritmos que conecten con la gente tampoco es tarea sencilla. Por eso, cuando doy a conocer una nueva canción, para mí es el resultado de un trabajo fuerte de meses. Un trabajo que me apasiona porque amo el proceso, pero dista por completo de haberme ido por un camino corto y, menos aún, fácil".



PRESENCIA FEMENINA

La artista se siente orgullosa de ser una de las mujeres peruanas que puede representar el sonido urbano en la actualidad. "Me parece superinteresante que ahora cada vez haya más propuestas femeninas porque le damos enfoques distintos al género urbano", afirma.



A sus 37 años, Anna Carina, además de las historias de amor que han caracterizado a sus temas, también se preocupa en promover canciones de empoderamiento enfocadas en las mujeres. Ella acota: "Me siento en una etapa en la que me gusta transmitir sensaciones positivas, tanto a nivel ritmo como letras. Canciones que te inviten a bailar y liberarte del estrés del día a día. En mis letras transmito fortaleza e independencia, en no callar, en decir las cosas que pienso y que las mujeres también podemos tomar la iniciativa".

Meses atrás, en una entrevista con El Comercio, se le consultó a Anna Carina si se ha sentido discriminada, en un contexto donde muchas mujeres de la industria internacional han denunciado este problema. La artista señaló: "Particularmente, no me he sentido discriminada. Hace algunos años sí sentía que la presencia de artistas masculinos en el Perú era mucho mayor, por lo que podían darse comentarios como que la carrera musical de los hombres es más exitosa que la de las mujeres. Pero hoy por hoy siento que cada vez aparecen más propuestas femeninas, lo que hace que tengamos más presencia y fuerza en nuestro país".