Ante la mirada de las grandes disqueras que aún permanecen en el país apostando por debatibles talentos nacionales, una buena cantidad de sellos independientes ha logrado abrirse paso y consolidar sus propuestas. ‘Indie’ ya no es una palabra que es utilizada para referirse despectivamente a un grupo de músicos mal llamados hipsters y cuyo trabajo nos sonaba bastante similar, sino que se entiende como una vertiente que incluye estilos que van desde el pop rock más comercial, pasando por la fusión y el folk, hasta ejecuciones más pesadas como el stoner rock y el metal.

En el 2017, el rock tradicional –ese de la distorsión y las guitarras blueseras– volvió por lo alto con los álbumes “Mala influencia”, de Pipe Villarán, y “Lo que no pudimos cambiar”, de Mi Jardín Secreto.

La vertiente rockera indie encontró, por su parte, un representante destacado en “Brillante”, el EP de la banda Juan Gris: cuatro canciones expresivas, nostálgicas por momentos, construidas con la simpleza de acordes y melodías.También hubo regresos interesantes como el de Toño Jáuregui, quien lanzó “Creciente”, su primer disco como solista tras su partida de Libido. La creatividad y cadencias melódicas que caracterizaron a su antigua banda emergieron en una obra de apreciable factura producida por Duane Baron en Nueva York.

GUITARRAS Y SINTETIZADORES

Este año, el pop, aunque tuvo buenos representantes en el aspecto más tradicional del género (el “Quillazú” de Golden Cameleon es un ejemplo), se orientó más hacia el dream y la psicodelia con un regreso a tener en cuenta: Autobus y su “Cuerpos de luz”. Siete años de silencio creativo se necesitaron para que Luis Enrique Piccini y compañía refrescaran su propuesta. Un poco más electrónico, pero no menos remarcable es el disco “Dreams” de Astronaut Project. El proyecto liderado por Alberto Zegarra ofrece un coctel de dream pop, rock industrial y música electrónica para disparar la nostalgia.

También tenemos “Francois Peglau y la Fracaso Band”, tercer disco del ex Fuckin Sombreros, el primero con una banda detrás. Peglau dejó por un momento las sonoridades lo-fi en beneficio del conjunto: su nueva propuesta, con vientos y coros, se potencia. Asimismo, Dan Dan Dero, ya en terrenos estrictamente del indie pop, se luce con “La gran implosión”.

TRACCIÓN ACÚSTICA

​El indie folk tiene también placas para destacar. Ahí está “Zamba puta”, obra en la que La Lá da rienda suelta a su talento a través de figuras vocales mejor trabajadas que en su primer disco “Rosa”. Dos joyas de esta placa: “Bebés” y “La felicidad”. En una sintonía parecida está “La casa no existe”, de Alejandro y María Laura, el disco más maduro del dúo. De melodías un poco más amigables, pero siempre con la intención de llevar las sonoridades a otro nivel.

Dos apariciones destacadas hubo este año en cuanto a este género. La primera es la de la banda El Cuarto de Juegos, cuyo disco debut, llamado “Procesión”, se adentra en terrenos folk, pero con acento en la música andina. Nueve canciones de corte artesanal, acústicas, que destilan la nostalgia propia de la sierra. La segunda aparición es la de Santa García, seudónimo del cantautor Roberto Espinoza, quien lanzó “Nueva ola”, su primer disco. Su trabajo se concentra en canciones confesionales de gran factura a nivel lírico. Un disco que permanece arriba de principio a fin.

LABORATORIO DE SONIDOS

El género experimental se resume en tres obras en el 2017. “Superfricción”, de Liquidarlo Celuloide, desborda las etiquetas y encuentra sonoridades bellas e inclasificables. Veronik, la dama peruana del theremin, también redondea gran faena en “Anómala”.

Su exploración musical puede conmover hasta los corazones más fríos a punta de instinto floydiano. En tanto, la dupla conformada por Ale Hop (ex Las Amigas de Nadie) e Ignacio Briceño (Cocaína) documentó su relación musical en “The Way of Love”.No podemos dejar de mencionar el buen momento de la movida metal, que se cristaliza en la consolidación de la banda trujillana Ancestro con su segunda producción “El gran altar”, o en el disco “Storms”, de The Dead-End Alley Band.

Asimismo, el hip hop se hizo notar. Allí está, por ejemplo, el disco editado en el extranjero por el peruano A.CHAL. Busquen su álbum “On Gaz”. No se arrepentirán.

Estos fueron los lanzamientos más destacados del 2017:

1. Artista: Juan Gris

Disco: “Brillante”

Sello: Plastilina Records

2. Artista: Autobus

Disco: “Cuerpos de luz”

Sello: Independiente

3. Artista: Pipe Villarán

Disco: “Mala influencia”

Sello: A Tutiplén

4. Artista: Mi Jardín Secreto.

Disco: “Lo que no pudimos cambiar”

Sello: Cuaderno Roto Producciones

5. Artista: A.CHAL

Disco: “On Gaz”

Sello: GAZI/World Empire

6. Artista: Liquidarlo Celuloide

Disco: “Superfricción”

Sello: Buh Records

7. Artista: Los Calypsos

Disco: “Volumen I & II”

Sello: Independiente

8. Artista: Astronaut Project

Disco: “Dreams”

Sello: Hype Records

9. Artista: El Cuarto de Juegos

Disco: “Procesión”

Sello: Independiente

10. Artista: Ancestro

Disco: “El gran altar”

Sello: Necio Records

11. Artista: Toño Jáuregui

Disco: “Creciente”

Sello: Independiente

12. Artista: Los Zapping

Disco: “La costa del Pacífico”

Sello: Faro Discos

13. Artista: The Dead-End Alley Band

Disco: “Storms”

Sello: Independiente

14. Artista: Francois Peglau

Disco: “Francois Peglau y la Fracaso Band”

Sello: A Tutiplén

15. Artista: Alejandro y María Laura

Disco: “La casa no existe”

Sello: Independiente

16. Artista: La Lá

Disco: “Zamba puta”

Sello: Independiente

17. Artista: Luis Guzmán.

Disco: “Al fin seré volar”

Sello: Anti Rudo/Cuaderno Roto Producciones/Berraco Records

18. Artista: Veronik

Disco: “Anómala”

Sello: Independiente

19. Artista: Incendios Forestales del Viejo Continente

Disco: “Principios y fundamentos de la fauna moderna”

Sello: La Flor Records

20. Artista: Merian

Disco: “Raíz/Es”

Sello: Independiente

21. Artista: Dan Dan Dero.

Disco: “La gran implosión”

Sello: Faro Discos

22. Artista: Vieja Skina

Disco: “El regreso de la luna verde”

Sello: Independiente

23. Artista: Ignacio Briceño y Ale Hop

Disco: “The Way of Love”

Sello: A Tutiplén

24. Artista: Golden Cameleon

Disco: “Quillazú”

Sello: Independiente

25. Artista: Cumbia All Stars

Disco: “La vuelta del tigre”

Sello: Selvámonos



A SABER: