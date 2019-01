Enero puede ser el mes ideal para empezar a cambiar tu vida o emprender ese proyecto que te propusiste la noche del 31. Estas canciones te ayudarán a levantarte súper motivado, con las pilas bien puestas y sintiéndote positivo y optimista para cumplir tus propósitos 2019. Si no crees lo que te decimos, escúchalas igual pues son grandes canciones que alegrarán tu existencia.

1. "DON'T STOP ME NOW" - QUEEN

Un himno de finales de los años 70 que impuso la banda Queen y, según un estudio realizado el 2015, la canción más feliz de la historia. Aunque no lo creas, este single de la famosa banda británica contiene la ecuación musical de la felicidad: tempo rápido (150 pulsaciones por minuto) + letra alegre + tonalidad mayor y si a eso le sumas la extraordinaria voz de Freedie Mercury, la receta es infalible. Que nada te detenga, escúchala ahora mismo y para de sufrir.



2. "HAPPY" - PHARRELL WILLIAMS

Su ritmo contagioso haría chasquear los dedos, tararear o moverse, aún sin saltar del asiento, al más ‘plomo’ y pesimista del planeta. "Aplaude si sabes lo que significa la felicidad para ti. Porque estoy feliz. Aplaude si sientes que eso es lo que quieres hacer". Como para escucharla cada mañana al despertarse y bailar como Pharrell, ¿no?



3- "I’LL BE THERE FOR YOU" – THE REMBRANDTS

Las vivencias, desencuentros, triunfos y fracasos de los protagonistas de la serie “Friends” (Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross), tuvieron una banda sonora que conmovió a los fans a lo largo de 10 temporadas. “Yo estaré allí por ti, cuando la lluvia comience a caer, yo estaré allí por ti, como estuve antes, porque tú también estás por mí”, dice este tema que los actores bailaban en la presentación de cada capítulo. Si te caes, la mano de un(a) amigo(a) puede ayudarte y si no, igual la pasarán genial escuchando esta canción.



4- "DON’S STOP BELIEVIN" – JOURNEY

Tema de 1981 del disco “Escape” que sonó en todas las radios y se mantuvo tan vigente que fue la canción original más descargada de iTunes en el 2008. Este tema de Journey incluso fue elegido como el favorito del capo de la mafia Tony Soprano en la sintonizada serie de ficción “Los Soprano” y fue versionada cuatro veces en “Glee”. “Todo el mundo tiene problemas emocionales y la canción me ayudó a no renunciar. He descubierto que mucha gente siente lo mismo”, contó el cantante Steve Perry, voz de Journey y uno de los compositores del inspirador tema. Cómo para no dejar de creer, ¿no?



5- "ZONA DE PROMESAS" – SODA STEREO

Incluido en el álbum “Zona de promesas” (1993) del mismo nombre, su letra tiene varias interpretaciones (fiel al estilo de Gustavo Cerati), pero al llegar al estribillo la cosa queda clara: “Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa”. A veces lo más valioso requiere mayor esfuerzo y lucha, fracasos y triunfos. Todo un himno para perseverar persiguiendo nuestros sueños cuando las cosas se ponen complicadas.



6- "VIVIR MI VIDA" -MARC ANTHONY

“A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía”, dice la motivadora letra de esta canción que el divo de la salsa Marc Anthony lanzó en 2013 y cuya versión original pertenece al argelino Khaled. “Vivir mi vida” sigue causando furor y entusiasmando a la audiencia no solo en fiestas, homenajes y eventos deportivos, sino también hasta en mítines políticos.



7- "PRICE TAG" – JESSIE J

“¿Por qué están todos tan obsesionados? El dinero no puede comprarnos la felicidad. ¿Podríamos ir más lento y disfrutar más este momento? Te aseguro que vamos a sentirnos bien”, canta la sexy y rebelde Jessie J en esta canción suya que también versionó Rihanna. Recuerda que la plata va y viene, pero vida solo hay una y hay que disfrutarla.



8- "LET’S GO" - CALVIN HARRIS

Una canción que destila optimismo en cada línea, en la voz de Calvin Harris, famoso DJ escocés que fue considerado el 2013 como el mejor pagado del mundo. No es necesario que te guste el dance o seas caserito de discotecas, solo pon atención a su letra: “No es sobre lo que hayas hecho, es sobre lo que estás haciendo, es todo sobre a dónde vas, no importa dónde has estado, vamos. Vamos”. Ya lo sabes: lo pasado, pisado, dice Calvin.



9- "LIBERTAD" – LAGUNA PIE

Laguna Pie debutó en el 2008 con su disco “Kultura Babylon”, del cual se extrae esta canción con una letra alentadora y liberadora. “Pon una reja en frente y la treparemos, pon una pared y la tumbaremos si al otro lado están nuestros sueños, si al otro lado esta nuestra libertad Y de nuevo vamos a intentar, si no la hacemos volvemos a tratar”. Sí se puede, sí se puede, a ritmo de reggae.



10- "MOVES LIKE JAGGER" - MAROON 5 Y CHRISTINA AGUILERA

Si bailar no es precisamente una de tus habilidades, debes escuchar esta canción de Maroon 5 con la colaboración de Christina Aguilera que invita a perder el sentido del ridículo y soltar los huesos en la pista de baile... al mejor estilo del longevo y mítico vocalista de Los Rolling Stones. A propósito, el mismísimo Mick Jagger no dejó pasar la oportunidad para quejarse (en son de broma, claro) de no haber recibido ni un centavo por este hit.