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Pitbull, Shakira y Ricky Martin forman parte del selecto grupo de artistas que marcaron la historia reciente de los himnos mundialistas con canciones oficiales de la FIFA.
Pitbull, Shakira y Ricky Martin forman parte del selecto grupo de artistas que marcaron la historia reciente de los himnos mundialistas con canciones oficiales de la FIFA.
Por Ángel Navarro Quevedo

Chile todavía intentaba levantarse del terremoto de Valdivia de 1960 cuando el joven músico Jorge Rojas Astorga pensó que el Mundial podía ser una oportunidad de negocio. La idea inicial no tenía relación con la música: quería vender gorros, cintillos y artículos alusivos al torneo junto a la imprenta de su padre. Sin embargo, una sugerencia familiar cambió el rumbo de esa historia. “Pero si tienes una banda ¿no se te ha ocurrido hacer una canción?”, le dijeron. En apenas tres días escribió la letra y en uno más compuso la melodía de “El rock del Mundial” (1962), interpretada por la banda chilena Los Ramblers, que terminaría creando la primera canción oficial de una Copa del Mundo.

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