A solo unas horas para su presentación del domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional del Perú, Shakira canceló su presentación en marco del “Las mujeres ya no lloran tour”. La noticia llegó horas después de conocerse que ella había ingresado de madrugada a una clínica de Lima.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche [domingo 16 de febrero]. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor”, dijo la cantante en sus redes sociales, dejando abierta la posibilidad de cantar el lunes 17, para cuando está programada su segunda fecha.

Lo ocurrido con Shakira este 2025 no es la única vez que un artista cancela su presentación en el país. Los motivos han sido varios. Aquí, un listado de cancelaciones de los últimos 50 años.

[1971] Concierto de Carlos Santana. El guitarrista mexicano y su gente llegaron al aeropuerto Jorge Chávez el miércoles 8 de diciembre. El 11 debían tocar en el estadio de San Marcos, pero esta presentación no se realizó tras una revuelta de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nunca se supo si los radicales de entonces y el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado confabularon concertadamente, pero lo cierto fue que el viernes 10 ya todo estaba consumado.

Fans de Shakira en los exteriores de la clínica donde fue hospitalizada en Lima.

[26/10/1993] Michael Jackson. El mítico cantante, ídolo máximo del pop mundial, suspendió gira por farmacodependencia. Se devolvió el dinero. Hasta la muerte de Michael, ocurrida en 2009, sus fans peruanos tuvieron la esperanza de verlo realizar su famoso moonwalking en el país.

[7/11/1993] Bon Jovi. El grupo norteamericano no estuvo conforme con la seguridad dispuesta y optó por no pisar suelo peruano. Se devolvió el dinero.

[21/1/2002] Rod Stewart. El cantante decidió no presentarse. Faltó devolver la mayor parte del dinero.

[24/8/2002] Kool The Gang canceló el concierto por desacuerdos entre el grupo y los productores. Se devolvió el dinero.

[13/8/2006] Marc Anthony. Diferido por cambios en la agenda del cantante. Se devolvió el dinero.

[11/10/2006] Ziggy Marley. No se autorizó la realización del show del hijo de Bob Marley por motivos de seguridad. Se devolvió solo una parte.

[31/12/2006] Lizandro Meza. Se canceló por retrasos en la tramitación de permisos. No hay información sobre el reembolso de entradas.

[31/12/2006] Grupo Niche. No se vendió suficientes entradas y la banda colombiana de salsa no se presentó. La devolución del dinero está pendiente.

[14/2/2013] Se cancela el Festival del Amor. Evento iba a contar con la presencia del grupo Ariztia, Noel Schajris y Alberto Plaza en el Jockey Plaza.

[9/7/2013] La banda surcoreana TVXQ canceló su presentación en Lima a menos de una semana de su presentación. Kandavu, la empresa organizadora del evento, explicó que la cancelación respondía a problemas técnicos.

[31/7/2013] Se cancela el concierto de la contrabajista ganadora del Grammy Esperanza Spalding. En un comunicado Inti Music Group, la empresa encarga del show, informó: Quisiéramos que sepan que esto ha sido una experiencia maratónica, que su lamentable desenlace nos está generando una pérdida de más de 25 mil dólares y lo que es peor aún no haber logrado nuestra meta trazada que era aportar a la cultura con un espectáculo de la más alta calidad.

[2013] Morrisey canceló su presentación en el Perú. El exvocalista de The Smiths se intoxicó por comer un plato de pasta. Se reprogramó su show.

Morrisey, cantante británico que canceló su presentación en Perú del 2013.

[2019] Por “inconvenientes logísticos de último momento” y “razones ajenas a los artistas” se cancelaron los conciertos de Camilo y Sech en Lima, en marco del evento Halloween de Moda.

[2020] En febrero del 2020, semanas antes de decretarse la cuarentena por el Covid-19, Defensa Civil canceló el concierto de Maluma en Lima por incumplir con medidas de seguridad.

[2020] Debido a la pandemia del Covid-19 se canceló el concierto de Guns N’ Roses, banda que finalmente tocó en 2022.

[2021] Se anuncia que el concierto de la banda noruega A-ha, programado para el 2022 en Lima, ya no ocurriría. “Lamentamos informar que el concierto que la banda noruega A-HA ofrecería en nuestro país el próximo año queda cancelado. Agradecemos la gran paciencia y comprensión de los fans”.

[2022] La municipalidad de Surco clausuró el local Arena Perú, lo cual llevó a que se cancele el segundo concierto de Juan Luis Guerra, programado para el 23 de noviembre. La clausura fue porque el local había sobrevendido entradas. El concierto se reprogramó para el 2023.

[2023] La municipalidad de Ate canceló el concierto de la banda 5 Seconds of Summer. En su momento la productora del evento dijo que la cancelación fue arbitraria. También en 2023 se cancelaron los shows de Lali Espósito (por “falta de recintos disponibles y habilitados”), Bizarrap (problemas técnicos y posible baja venta de entradas) y Olga Tañón (“incumplimientos contractuales por parte de la empresa Market Red SAC” según la artista).

[2024] Se canceló el concierto de Il Divo por “problemas técnicos”. Ese mismo año se cancelaron también las presentaciones de Claudio Narea (por razones de seguridad) y Myke Towers (“incumplimiento de contrato y por no tener permisos para realizar”, según el recinto Costa 21).

[26/01/2024] Morrisey cancela su gira latinoamericana por un problema de salud. “Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar y permanecerá en Zurich”, se informó en su momento.