“Antes no se podía traer a Iron Maiden porque es una banda gigantesca y cara”: habla Coqui Fernández, el productor que trae de regreso a la leyenda del metal

“No pudimos traer a Iron Maiden en la anterior gira porque Colombia nos lo ganó. Ahora nosotros golpeamos la mesa y lo traemos”, señala Coqui Fernández, productor de Move Concerts, empresa encargada de traer de regreso a la banda el 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, dentro del Run For Your Lives World Tour, una revisión de cinco décadas de carrera musical.

“Es importante su llegada porque las bandas deciden sus rutas según experiencias previas, y Maiden influye en todo su entorno. Esto llama a otras grandes bandas a venir el próximo año”, añade Fernández, convencido de que asegurar esta fecha tiene efectos directos en el circuito regional.

Iron Maiden llegará a Lima con Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, alineación histórica que sostuvo el sonido y la identidad del grupo desde hace décadas. (Foto: Difusión) / JOHN McMURTRIE

El tour reúne a la formación clásica: Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, con una puesta en escena seguirá la línea monumental que caracteriza a la banda. Escenografías de gran formato, efectos especiales, pirotecnia y distintas versiones de Eddie. Para sostener el espectáculo, se implementará medidas específicas para eventos de alta intensidad, entre ellas barreras antiavalancha y un control perimetral reforzado.

Iron Maiden no llegará solo. La noche se abrirá con The Raven Age, banda fundada por George Harris, que aportará una dosis de heavy metal melódico y completará una jornada dirigida al público más fiel del género. “El heavy metal mueve la ciudad: te despeina, te electrocuta. Antes no se podía traer a Iron Maiden por una simple razón: es una banda gigantesca y cara. Para traerlos, necesitábamos la condición de que exista demanda suficiente para pagar lo que piden”, explica Fernández.

Una promesa cumplida

La banda ya tiene un recorrido previo en Lima. Su primera presentación fue el 2009 en el Estadio Nacional como parte del Somewhere Back in Time Tour, un show que confirmó la demanda local por espectáculos de gran escala. Dos años después, el 2011, regresaron para tocar en el Estadio San Marcos durante el Final Frontier Tour. Ambas fechas sirvieron para medir la capacidad de producción en el país, aunque la primera -organizada también por Move Concerts- dejó un sabor agridulce en el público.

“En 2009 no hubo fuegos artificiales porque la carga no llegó a tiempo desde Miami. A mí me culparon, pero el problema fue logístico de ellos, no mío. Hoy la situación es distinta. Move Concerts 2025 no tiene nada que ver con el 2009, se hará algo a lo grande”, afirma Coqui Fernández.

En este tercer encuentro entre la banda inglesa y el público peruano sí se incluirá los fuegos artificiales y efectos escénicos que quedaron pendientes hace quince años, integrados esta vez a un espectáculo diseñado para esta gira mundial. El despliegue también contempla reforzar todas las medidas de seguridad, especialmente frente al uso de bengalas dentro del estadio.

“Como fan me encantan, pero como empresario, es totalmente distinto: representan un riesgo real. Pueden causar quemaduras severas. Está emitida la orden de no dejar que ni una sola bengala pase”, sentencia Coqui como parte de las medidas que se tomarán en el concierto.

Como es habitual en giras de gran escala, varios detalles permanecerán bajo estricta reserva: hoteles, rutas internas, accesos y espacios privados de la banda. El equipo detrás de Iron Maiden opera con un nivel de precisión excepcional y envía equipos especializados para revisar personalmente cada punto: incluyendo los restaurantes y platillos. Ese nivel de control forma parte de su marca y explica por qué cada presentación de la banda es inolvidable.