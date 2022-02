Conforme a los criterios de Saber más

La música urbana sigue sonando fuerte en el Perú y el último concierto en ser revelado lo demuestra, con el cantante Anuel AA anunciando una presentación el próximo 21 de mayo en el Arena Perú como parte de su gira “Las Leyendas Nunca Mueren World Tour”.

Considerado uno de los pioneros del movimiento trap latino y uno de los artistas más influyentes del género urbano, el artista puertorriqueño ya ha alcanzado las más elevadas alturas del mundo musical, espacios ocupados por colegas suyos como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Maluma y J Balvin. Pero el éxito no ha sido siempre fácil para el cantante de 29 años, quien empezó una carrera criminal a los 15 años y que pasó 30 meses en prisión, condenado por posesión ilícita de armas de fuego.

Hijo de la calle

Emmanuel Gazmey Santiago nació el 26 de noviembre de 1992 en la localidad de Carolina, Puerto Rico, en el seno de una familia de clase privilegiada, con su padre José Gazmey, trabajando como vicepresidente de A&R - la sección encargada de encontrar nuevos talentos - en la filial de Sony Music del país caribeño, permitiendo a Anuel AA ver a su progenitor trabajar con artistas de la talla de Héctor Lavoe y Fania All-Stars.

Sin embargo, esta posición privilegiada no duró para siempre y cuando el futuro reggaetonero tenía 15 años su padre perdió su empleo, llevándolo a convertirse en lo que él califico como un “hijo de la calle”, donde balanceaba una naciente carrera criminal con sus intentos de ingresar a la industria musical, los cuales se concentraban en, a partir del 2010, compartir su música en internet.

Su primer gran éxito vendría del tema “La ocasión”, una explícita canción que describe a gran detalle un encuentro carnal que llamó la atención del rapero estadounidense y ejecutivo discográfico Rick Ross, quien en 2011 lo invitó a unirse a su compañía discográfica Maybach Music Group. En febrero de 2016 lanzó su primer mixtape titulado “Real Hasta la Muerte”, un disco con 13 temas que contiene colaboraciones con artistas de la talla de Ozuna y Ñengo Flow.

Arresto y prisión

Cuando todo parecía despegar para la carrera del artista, Anuel AA fue arrestado el 3 de abril de 2016 por posesión ilícita de armas de fuego. Según indicaron los medios, el cantante fue detenido junto a otras personas cuando salía de la popular discoteca Tabaco & Ron Lounge en la localidad de Santurce. En total, se le incautaron tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones.

Tras un año en juicio, el cantante fue condenado a 30 meses de prisión efectiva por el Tribunal Federal de Puerto Rico el 19 de junio de 2017.

“Cuando fui a prisión, realmente pensé que lo había estropeado todo. Durante los primeros seis meses, dejé de trabajar. No tenía fuerzas ni ganas de escribir”, recordó Anuel AA en una entrevista con Haute Living. “Pero entonces, empezaron a llegar nuevos reos que me dijeron: ‘Oye, estás todavía en las calles. Todo el mundo está escuchando tu música, y lo decimos de broma. Nadie se ha olvidado de ti’. Y poco a poco, empecé a sentirme mejor, musicalmente hablando. Pude volver a escribir. Empecé a sentirme de nuevo a través de la música. Estaba escribiendo todos los días. El sistema no me frenaba, mi estado mental era bueno. Estaba realmente bien”.

"Real hasta la muerte", el primer álbum de Anuel AA. (Fuente: Real Hasta la Muerte")

Fuente de este esfuerzo fue su álbum “Real Hasta la Muerte” - el mismo título de su mixtape -, lanzado el 17 de julio del 2018, el mismo día del que salió de prisión. El disco de 12 temas logró posicionarse en el Top 10 del US Top Latin Album y fue certificado como Platino un mes después.

Para el cantante, su estancia en prisión lo ayudó a madurar como artista. “Dicen que Dios opera de maneras misteriosas, y ésta fue una de esas ocasiones. Empecé a vivir a través de la fe. Leí mucho y empecé a aprender más. La forma en que veía las cosas cambió. Sabía que algo grande iba a suceder, aunque en ese momento no sabía qué era”, aseguró. “Y cuando salí (de prisión), simplemente evolucioné. Tuve que evolucionar para ser una mejor persona y un artista de primera línea. Ahora sé cómo mantener ese equilibrio en la vida y encontrar el balance entre la música callejera y la comercial”.

Éxito actual

Desde entonces la carrera de Anuel AA ha ido en ascendencia, con múltiples colaboraciones con artistas como Nicki Minaj, Bad Bunny, Enrique Iglesias, Lil Wayne Farruko y Karol G, esta última con quien inició una relación en 2019, la cual duró dos años.

En mayo del 2020, poco después de comenzada la pandemia de COVID-19, lanzó “Emmanuel” y, a pesar de afirmar que se retiraba a finales del 2020, para enero del 2021 lanza el disco colaborativo “Los Dioses” con Ozuna.

Su último disco, lanzado el pasado noviembre, es “Las leyendas nunca mueren”, un álbum donde canta a aquellos deportistas que lo inspiraron como Kobe Bryant, Floyd Mayweather y Michael Jordan. Es justamente promocionando este disco que Anuel AA vendrá al Perú en mayo.

Pero lo musical no es su único proyecto en el momento, y Anuel también está colaborando con Jamie Foxx para lanzar una serie documental de su vida para YouTube titulada “30 días con: Anuel”. El cantante también está esperando producir una serie biográfica basada en su vida.

“Va a llevar tiempo desarrollar lo que vaya a ser. Estamos muy cerca, pero aún no estamos ahí. He tenido todas estas ofertas, pero aún no he dicho que sí a nada por completo, porque sea lo que sea que acabe haciendo, quiero que sea legendario. Quiero que sea perfecto”, dijo a Haute Living. “Puede ser una serie, puede ser una película, puede ser dos películas. Sea lo que sea, tendrá mucha acción y mucho drama”

