Anuel AA y Karol G: revive en FOTOS el concierto de la dupla en el Jockey Club

Karol G y Anuel AA, las estrellas del género urbano, llegaron a Lima para ofrecer su primer concierto como pareja. La presentación que realizaron en nuestro país fue parte del Culpables Tour 2019, gira con la que han pasado por países como México, Chile, Paraguay, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Ecuador. Convocaron a 20 mil personas en el Perú.

A fines del 2018, la colombiana reveló por qué decidió salir de gira con su pareja. "Yo un día le pregunté a Emma, ¿qué hacemos para no estar tanto tiempo separados? Y lo primero que se nos ocurrió fue irnos de gira juntos".

En una reciente entrevista con el portal Billboard, Anuel AA recordó como conoció a Karol G, quienes confirmaron su relación a inicios de este año. "Yo estaba buscando una mujer del género [urbano] para hacer una canción. Salí desorientado [de la cárcel], no sabía quiénes eran las que estaban más pegadas a esta música. Se suponía que iba a hacer un tema con Natti Natasha, pero cuando estuve preso me contaron que Karol G me estuvo buscando para hacer el remix de 'Ahora me llamas'. No lo pude hacer porque era un tema muy duro como para trabajarlo por teléfono", explicó.



A lo que agregó: "Mi mánager me dijo que ella siempre estuvo pendiente de mí cuando estuve en la cárcel. [...] Cuando grabamos el video de 'Culpables' me enamoré. La vi y le dije a mi mánager que ella iba a ser mi mujer. Estar de gira juntos es lo mejor. Lo mejor de mi carrera es eso".

Recorre la galería que acompaña esta nota y revive los mejores momentos de la explosiva presentación de Karol G y Anuel AA en el Jockey Club del Perú.