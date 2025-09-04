El Reggaetón Lima Festival vuelve con su sexta edición, esta vez con un especial de Halloween que reunirá a grandes exponentes del género urbano en un solo escenario. Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito el Bambino y más se presentarán el próximo 31 de octubre en el Estadio Nacional.

En esta oportunidad, la producción del evento optó por combinar experiencia con estrellas contemporáneas del género urbano para un espectáculo especial por Halloween.

A los artistas ya mencionados se suman reconocidos intérpretes como Sech, Kapo, Lennox, Dalex, Noriel, Maldy (integrante de Plan B) y como sorpresa de la noche llegará la Charanga Habanera.

Arcángel, Myke Towers y Yandel llegarán a Perú para la sexta edición del Reggaetón Lima Festival. (Foto: Instagram)

En esta oportunidad, el evento no solo ofrecerá una gran experiencia musical, sino también un show visual y técnico de primer nivel con una producción que incluye luces, pantallas gigantes, efectos especiales y un montaje sonoro de última generación.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

La venta de entradas para el Reggaetón Lima Festival – Halloween Edition empezará el lunes 8 de septiembre, a partir de las 10 a.m., a través de Teleticket. Cabe resaltar que la expectativa por ver a los artistas probablemente genere un rápido sold out.

De esta manera, el Reggaetón Lima Festival sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del género urbano en Perú. Esta sexta edición se celebrará el próximo 31 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.