Arctic Monkeys: nuestra reseña del disco "Tranquility Base Hotel & Casino"

En enero del 2016, durante su cumpleaños número 30, Alex Turner se regaló a sí mismo un piano. Lo instaló en su estudio casero, ubicado en su residencia de Los Ángeles, y empezó a crear. Con este nuevo instrumento, según cuenta en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, buscaba una forma diferente de componer; una que por fin le retirara de la frente esa etiqueta de "mesías del rock". Así fue la génesis de "Tranquility Base Hotel & Casino", el nuevo disco de Arctic Monkeys.

Pero además, apareció en su vida el retrofuturo. Turner confiesa que en estos dos últimos años empezó a interesarse por la ciencia ficción de décadas pasadas. Mientras intentaba hacer canciones con el piano, veía −por ejemplo− la vanguardista obra televisiva de Rainer Werner Fassbinder, "World on a Wire" (1978), que retrata los aspectos filosóficos de la mente humana, de su simulación tecnológica, y del rol que tiene la investigación científica en la sociedad actual (bastante intenso, ¿eh?). También se enamoró de la estética cinematográfica de Stanley Kubrick.

El resultado de tal exploración −fílmica y musical− fueron once canciones de space pop, nebulosas en su sonido y en sus letras; quizás los versos más peculiares que haya escrito el británico en su carrera. Alegorías sarcásticas a la tecnología (como en el track homónimo, donde canta: "Mamá quiere algunas respuestas / ¿recuerdas dónde salió todo mal? / los avances tecnológicos realmente sangrientos me ponen en onda"), o a la política mundial (como en la cruda "Golden Trunks", donde se refiere a Donald Trump: "El líder del mundo libre / te recuerda a un luchador que usaba unos calzoncillos dorados bien apretados").

Aunque el verso más revelador es el que abre el disco, en el tema de apertura "Star Treatment": "Yo solo quería ser uno de los Strokes / ahora mira el desastre que me hiciste hacer". Así, Turner no solo se sincera frente a ese carácter mesiánico que se le otorgó, de heredero de Julian Casablancas, sino que clarifica el rumbo musical que ha tomado: no más rock guitarrero y hedonista (en otra entrevista reciente, citó a Marvin Gaye, Nina Simone, Joe Cocker, The Rolling Stones, Ennio Morricone, Nino Rota y The Electric Prunes como sus nuevas influencias).

