La falta de dinero fue el principal causante de que la banda nacional no haya presentado una nueva canción en cinco años. “La gente no es consciente de la inversión que se necesita para impulsar un proyecto musical. Si nosotras mismas financiamos este lanzamiento, es porque buscamos aquella felicidad que solo la música nos puede ofrecer”, dice Diana Foronda, vocalista de la agrupación en conversación con El Comercio.

Resulta curioso que, a pesar de la falta de ingresos, hayan decidido lanzar su nuevo tema, “No han hecho nada”, en medio de la actual crisis. Lo cierto es que el mundo no es el mismo que hace cinco años, hoy los artistas aprovechan las diversas plataformas de ‘streaming’ para dar a conocer su trabajo y Área 7 ha decidido optar por ese camino. “Somos de una época de EP y discos, no de singles. Nos costó procesar la idea, pero creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar”, agregó Foronda.

Arriesgada decisión

La música del nuevo tema fue escrita hace cinco años y estuvo guardada todo ese tiempo hasta que la cuarentena llevó a la vocalista del grupo a revisar sus archivos. Ella asegura que volver a escuchar su composición la emocionó y junto a su hermana Fátima, también integrante de la banda, empezaron a escribir la letra.

“Le dije que quería hacer una canción política, nunca habíamos hecho un tema así. En esos momentos, los contagios se estaban disparando, la comunicación del gobierno con la población no era sincera y se sentía mucho abandono. La letra fluyó y ya estaba lista para ser publicada”, señala Foronda.

Cuando estaban a punto de marcar su esperado retorno, el país entró en una crisis política que dejó como saldo la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado. La letra de la música cobraba más vida aún con lo que sucedía en el país, pero decidieron postergar el lanzamiento. “Queríamos solidarizarnos con lo que venía pasando, pero no de esa forma. Fue una desafortunada coincidencia”, explica.

Nuevos tiempos

La artista no tiene miedo a que este tipo de contenido no sea bien recibido. “Luego del ‘bullying’ que nos hicieron en el 2016, creo que estamos curadas”, señala. En efecto, Área 7 había sido escogida como la agrupación que tocaría antes de la presentación de la popular banda Slipknot en nuestro país, pero en las redes sociales empezaron a surgir publicaciones que cuestionaban esa decisión. Hubo insultos de todo tipo que lograron impactar anímicamente en todas las integrantes del equipo. “Nos chocó bastante, psicológicamente terminamos agotadas. Nos sorprendió el poco respaldo que recibimos, pero no tomaría la misma decisión si tuviera que enfrentarme a ese escenario otra vez. Ya no tenemos nada que perder”, agregó.

La industria musical, a pesar de los notables avances, todavía cierra algunas puertas a las artistas mujeres, una de ellas es la oportunidad de tener mayor alcance desde el rock. “Si hiciéramos dream pop o folk, seguro las cosas serían más fáciles para nosotras, pero eso iría en contra de nuestra propia felicidad. Si el panorama actual no me promete grandes cosas, al menos ganaré experiencia y buenos momentos”, añade la artista peruana.

