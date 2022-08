Una estrella de Disney tiene —por lo menos— dos opciones: abandonar su carrera tras el “minuto” de fama o potenciar su talento para hacerse un nombre propio en la industria del entretenimiento. La argentina Tini Stoessel optó por la segunda. Por ello, el último lunes 29 de agosto prosiguió con su gira, esta vez en la Explanada Olguín de Lima, para el público peruano que esperó su regreso por más de tres años.

La travesía de Tini en Lima inició realmente el domingo 28 de agosto cuando, luego de un exitoso show en Ecuador, arribó a nuestro país. Entre las primeras noticias que tuvimos de la cantante fue una fotografía junto al cantante del Grupo 5, Christian Yaipén. Posteriormente, logramos ver a Martina —verdadero nombre de la cantante— en los ensayos para su concierto.

Estas fueron las primeras imágenes de la cantante argentina en Lima. (Fotos: Instagram @grupo5christian/@tinistoessel)

Una marea de fanáticos vestidos de rosado se hizo presente en la explanada durante la tarde del lunes. El show comenzó al promediar las 6 p.m. con la participación de DJ Luigi, quien tuvo la responsabilidad de mantener activados a todos los asistentes que, poco a poco, llenaban el recinto a la espera de Tini.

Casi quince minutos después de las 9 p.m. empezó la cuenta regresiva para la aparición de la “Triple T” en el escenario. Un pequeño video introductorio de la también actriz se proyectó en las pantallas. Entonces la banda inició con unos acordes hasta que Tini subió hasta lo más alto del estrado donde la esperaba una batería. Y es que la argentina no solo tiene el talento del canto, sino que aprendió a tocar dicho instrumento para su gira internacional.

Tini subió al escenario para tocar la batería. (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

Influencers peruanas como Miranda Capurro (izquierda), Alessandra Belaunde (centro) y Solange Casis (derecha) se hicieron presente en el concierto. (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

Inmediatamente, empezó a sonar “Te Quiero Más” y, acompañada de sus bailarines, la artista tuvo el primer acercamiento al público. Durante las estrofas de Nacho, Tini aprovechó en acoplarse a la coreografía. “Hola Lima”, dijo.

La siguiente canción del repertorio fue “Quiero Volver”, que sacó junto a su ex pareja Sebastián Yatra. Este sencillo se hizo viral en redes sociales, principalmente en Tik Tok, gracias a la coreografía que crearon para el Tini Tour 2022.

“Suéltate el pelo” llegó con fuego, y Tini, como lo ha venido haciendo en los conciertos de su gira, agregó una nueva estrofa a la canción. “Baby, te encontré cuando menos te buscaba/ Traté de disimular, te hablé como si no pasara nada/Pero me miraste/Y de a poquito, despacito, terminamos aquí juntitos/Ellos preguntan por nosotros dos/Tenemos algo y ellos lo saben/Porque contigo todo me gusta”, cantó.

Tini siguió con “Duele” y se animó también a presentar unos pasos sensuales de lo que podríamos denominar tango, junto a su bailarina Camila Lucca. “Qué felicidad estar acá. Muchas gracias. Qué hermoso. Gracias por recibirnos con esta energía tan increíble. De verdad estoy muy feliz de haber vuelto después de tanto tiempo. Espero que la pasen increíble, hermoso. Que nunca se olviden de esta noche y que se diviertan muchísimo. ¿Quieren que siga esta fiesta? ¿Sí o no?”, preguntó. La respuesta del público fue unánime.

Y de esa manera, la argentina continuó con “Recuerdo”. Durante las primeras estrofas de la canción, la producción se encargó de lanzar fuegos artificiales al cielo. A diferencia de otros artistas, Tini –en aquellas canciones que son colaboraciones- no corta el fragmento de sus compañeros en la versión que presenta en sus conciertos, sino que aprovecha esos segundos para acoplarse a la coreografía de sus bailarines. Y claro que la canción que tiene junto a Mau y Ricky no fue la excepción. En tanto, “Maldita foto” y “2:50 Remix” fueron las siguientes en sonar.

Tini Stoessel usó cuatro cambios de ropa en su concierto de Lima. El de la foto es el primero con el que subió al escenario. (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

La cantante fue al ´backstage´ por un momento y retornó con un cambio de vestuario, que significaba el inicio del fragmento del show dedicado a las baladas románticas que -según confesó en el concierto- nunca dejará de hacer. “Oye” fue la canción que le permitió bajar del estrado para interactuar de cerca con sus fanáticos ubicados en primera fila.

“Siempre digo que no me puedo olvidar los shows de acá porque son increíbles. Tienen una energía tan especial y única que, de verdad, se hacen inolvidables. Van a quedar por siempre en mi corazón. Enserio muchas gracias por venir. Espero que la estén pasando muy lindo”, dijo antes de entonar “Carne y Hueso”, y seguir con “Acércate”.

Un nuevo cambio de vestuario y Tini subió a escena con un traje verde fosforescente al ritmo de música electrónica. “Ella Dice”, “Playa”, “High Remix” y “Fresa”, canciones a las que se les modificó ligeramente la melodía, fueron las siguientes en el playlist que la artista tenía preparado para esa noche. Posteriormente, el rosado se apoderaría del escenario con el nuevo set de dos piezas lleno de brillantes que usó Tini. “Perú, esta canción es para ustedes”, dijo la argentina antes de cantar su parte de “Fantasí”.

En sus últimos videoclips, Tini incluyó coreografías cortas y sencillas que puedan replicarse en Tik Tok y, de esta manera, viralizar sus canciones. El objetivo se cumplió. Por eso no fue una sorpresa cuando, mientras la artista cantaba “Triple T”, algunos de los asistentes se animaron a seguir la tendencia.

Hace un mes, Martina estrenó “La Loto” junto a Becky G y Anitta, por lo que esta canción no podía faltar en el concierto. Antes de cantar, Tini recibió una bandera peruana por parte de unos fanáticos y se la amarró en el pecho. Una vez lista, los músicos empezaron con los acordes del sencillo. “Lima, con ustedes me gané ´La Loto´”, gritó.

La última canción del Tini Tour en Lima fue “Miénteme”, canción que sacó en abril del año pasado junto a su compatriota María Becerra y que, a la fecha, tiene más de 442 millones de reproducciones en Spotify. No pudo escoger mejor canción para cerrar la noche y los gritos de los fanáticos fueron prueba de ello.

Todo el concierto —al mismo estilo Disney— contó una historia. El equipo de Tini buscó que cada fragmento del espectáculo esté articulado de manera que, mientras la cantante cambiaba de vestuario, el público esté enganchado al video que proyectaban en las pantallas donde narraba la evolución de la argentina. En una reciente entrevista, la cantante le dijo a El Comercio que su referente de la industria es Beyoncé y la considera “una mujer increíble”. Basándose en el ejemplo, así como de su experiencia en la serie “Violetta”, Martina logró armar un show que entretuvo a los asistentes por alrededor de una hora y media.

Confetti y fuegos artificiales fue lo último que se desprendió del escenario tras la salida de Tini Stoessel. Finalizado el espectáculo, la marea rosa se disolvió en las afueras de la Explanada Olguín, con la esperanza de juntarse otra vez con su ídolo lo más pronto posible.