La peruana Ariadni Kidonis, conocida artísticamente como ARIA, vive en Los Ángeles, donde desarrolla su carrera como cantante, compositora e ingeniera de sonido. Ha trabajado en música para películas, series y comerciales, y hoy celebra cinco nominaciones al Grammy por su participación en “To Whom It May Concern”, el álbum de Jill Scott. A sus 27 años, se abre paso en la industria musical internacional.

Su historia con la música comenzó a los 11 años. A esa edad ya se presentaba en distintos eventos, donde interpretaba sus propias canciones y algunos covers. Al mismo tiempo, llevaba clases de canto, guitarra y piano.

“Mis padres se dieron cuenta de cuánto me estaba esforzando y de las oportunidades que empezaban a surgir. Entonces, me dijeron que, si quería dedicarme a la música, tendría todo su apoyo. Fue así como decidí apostar por ese sueño: adelanté dos años de secundaria y comencé a prepararme para estudiar en el extranjero”, recuerda.

A los 15 años llegó a Los Ángeles para estudiar en una institución especializada en música en Hollywood. Su madre la acompañó durante el primer año, pero luego enfermó y Ariadni tuvo que continuar sus estudios lejos de ella.

En ese camino encontró una nueva forma de desarrollar su talento: la ingeniería de sonido. Aunque inició su carrera como cantante y compositora, pronto descubrió su lugar detrás de las consolas de grabación. Las largas jornadas en el estudio le permitieron ganar experiencia y abrirse nuevas oportunidades. Una de ellas llegó en Sunset Sound, emblemático estudio de Los Ángeles por el que han pasado bandas como The Doors y Van Halen. Fue allí donde comenzó a consolidar una trayectoria que la llevaría a formar parte de distintos proyectos musicales y audiovisuales.

Propuesta ganadora

La oportunidad de trabajar en el álbum de Jill Scott llegó a través de uno de sus mejores amigos, productor con quien ya había colaborado en otros proyectos. Él la convocó como ingeniera de sonido por su experiencia en edición de voces y mezclas, y así se sumó a “To Whom It May Concern”.

ARIA recuerda el proceso con especial cariño, no solo por la importancia del proyecto, sino también por la conexión que se generó entre los integrantes del equipo.

“Fue algo muy orgánico. El equipo era tan bonito que no sentías que estabas trabajando como un robot, sino que hacías música con personas con las que tenías una relación bonita. Trabajar en un proyecto tan grande fue inesperado, pero una delicia”, cuenta.

El álbum obtuvo cinco nominaciones al Grammy, un reconocimiento que ARIA también ve como una oportunidad para visibilizar el talento peruano en la industria musical internacional.

“Quiero hacer esto no solamente por mí, sino por nuestro país, por Perú, para demostrar que hay talento y dar más atención a los artistas, a los ingenieros y a toda la gente que hace arte”, afirma.

Nominaciones de ARIA 1. Best R&B Album – Mejor álbum de R&B. To Whom This May Concern 2. Best R&B Performance – Mejor interpretación de R&B. Pressha 3. Best Traditional R&B Performance – Mejor interpretación tradicional de R&B. Beautiful People 4. Best R&B Song – Mejor canción de R&B. Pressha 5. Best R&B Collaboration – Mejor colaboración de R&B. To B Honest (feat. JID)

Cuestión de principios

En una industria tan competitiva, abrirse camino no siempre significa aceptar todas las oportunidades. ARIA cuenta que, durante su trayectoria, recibió propuestas y comentarios que ponían a prueba sus convicciones. Sin embargo, decidió establecer límites y no negociar sus principios a cambio de avanzar profesionalmente.

“Nunca voy a comprometer mi nombre ni mi carrera por una oportunidad. Si esa oportunidad viene de Dios, no tengo que entregarme a nadie”, sostiene.

Su fe ocupa un lugar importante en esta historia. Durante los años en que tuvo que afrontar la enfermedad de su mamá y permanecer lejos de casa, encontró en Dios una fortaleza que fue creciendo con el tiempo.

Hoy, además de su trabajo en la industria, predica en iglesias, es líder de alabanza y prepara un proyecto de cinco o seis canciones cristianas.

“Mi meta con la música es hacer que otra gente se sienta comprendida. Puede sonar pequeño, pero si una canción ayuda a alguien a cambiar la emoción que está sintiendo ese día, eso significa muchísimo para mí”, explica.

¿Y qué le falta cumplir? Seguir creando, publicar más canciones y llevar su testimonio a otros escenarios. También volver al Perú, donde extraña a su familia, la comida y esos abrazos que, por más años que pasen, no encuentra en ningún otro lugar.

“No importa cuánto tiempo esté acá en Estados Unidos, nada se compara con Perú”, concluye.