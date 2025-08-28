La estrella estadounidense Ariana Grande anunció este jueves su regreso en 2026 a los escenarios con ‘The Eternal Sunshine’, su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.
La intérprete de ‘7 Rings’ compartió en sus redes sociales un total de 27 conciertos que comenzarán el próximo 6 de junio en la ciudad de Oakland, en California.
Además, pasarán por otras ciudades como Los Ángeles, Boston, Brooklyn o Chicago para luego saltar a Londres, donde actuará el 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto.
La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, ‘Eternal Sunshine’, una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.
Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre, en lo que supone el regreso de Ariana Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes ‘Sweetener’ y ‘Thank U, Next’.
Desde entonces, la cantante se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía ‘Wicked’, donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenará el próximo 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Oscar, de los cuales ganó dos.
Con información de EFE
