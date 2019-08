Ariana Grande y Barbra Streisand: así fue su interpretación a dúo de “No more tears” | VIDEO

La cantante Ariana Grande sorprendió a todos los asistentes del United Center de Chicago cuando subió al escenario para cantar a dúo con la legendaria intérprete estadounidense Barbra Streisand.

La joven intérprete de “Thank U, Next” subió al escenario para cantar “No more Tears (Enough is Enough)”, tema que originalmente cantaba Barbra Streisand a dúo con Donna Summer.

Los asistentes al concierto ovacionaron la voz de Barbra conocida por décadas junto a la que es catalogada actualmente como una de las voces más famosas y representativas del pop.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ariana Grande compartió un par de videos de la velada junto a la artista que considera su “ídolo musical”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 7 de Ago de 2019 a las 11:13 PDT

En menos de 10 horas desde su publicación, los videos de Ariana Grande cuentan con más de 886,611 reproducciones y miles de comentarios que la felicitan por su ascendente carrera musical.