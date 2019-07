Ariana Grande muestra el detrás de cámaras de "In My head" | VIDEO

Ariana Grande sigue trabajando en nuevas propuestas musicales, y el último martes, en colaboración con Vogue, estrenó el videoclip de su tema "In My Head", el cual forma parte del álbum "Thank U, Next".

En las imágenes del video, se puede ver a Ariana Grande rodeada de botas que bailan solas y coletas que se mueven sin cuerpo que las sostengan. Ahora, la revista ha compartido el misterioso detrás de cámaras que muestra cómo se grabaron las escenas.

Como era de esperarse, la tecnología estaba detrás de todo. Las imágenes muestran que las botas y coletas que aparecen solas en el video en realidad son parte de algunas personas que llevan un traje verde para que en edición desaparezcan sus cuerpos.

“Es un poco de ciencia ficción. Comenzamos por encontrar lo que hace que Ariana sea icónico: su voz, su cola de caballo, sus botas y su silueta. Así que decidimos crear un video en el que podamos ver estos objetos con vida propia, solo pasándola bien”, contó la directora Bardia Zeinali sobre el nuevo videoclip de Ariana Grande.

El resultado, tal y como se puede ver en el videoclip, es una coreografía de algunos elementos que parecen moverse en el aire. Sobre el trabajo del equipo de baile, el coreógrafo Scott Nicholson dijo lo siguiente: “Solo participaron tres bailarinas… La están rompiendo con bastante cabello en sus cabezas y unas botas de cuero”.

Cabe destacar que el videoclip ha sido codirigido por Alfredo Flores, quien ya había trabajado anteriormente en otras producciones de Ariana Grande. A continuación el detrás de cámaras: