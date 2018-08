Ariana Grande estrena "Sweetener"con canción dedicada a ​Pete Davidson

La cantautora estadoundiense Ariana Grande presentó hoy su más reciente álbum de estudio titulado "Sweetener", el cuarto de su exitosa carrera musical. La estrella pop demostró cuan enamorada está al titular un tema del disco como su prometido, Pete Davidson.



El disco "Sweetener" contó con la producción de Max Martin y Pharrell Wiliams, y fue la misma Ariana Grande quien compuso las canciones para este álbum, logrando que este trabajo discográfico sea en disco más personal y maduro de la artista hasta la fecha.



"Sweetener" se ha convertido en una declaración de amor de Ariana Grande hacia su prometido Pete Davidson al titular una canción con su nombre.



Antes de revelar el disco por completo, Ariana Grande ya había compartido con sus fans tres canciones. Una de ellas titulada "The Light Is Coming", con el que canta a dúo con la rapera Nicki Minaj. Este tema fue producido por Pharrel Williams. Y su videoclip cuenta con más de 32 millones de visitas desde su lanzamiento en YouTube.

"God Is Woman" fue otro de los sencillos con los que creaba expectativa. Este video cuenta actualmente con más de 85 millones de vistas en su canal oficial de YouTube.



El nuevo disco de Ariana Grande cuenta con 15 temas. Además de su dúo con Nicki Minaj, también tiene colaboraciones con Missy Elliott y Pharrell Williams.

"Sweetener" de Ariana Grande está disponible en todas las plataformas digitales tales como Tindal, Spotify, YouTube y entre otras.

Estas son todas las canciones del disco "Sweetener"

​1. Raindrops (an angel cried)

​2. Blazed (Ft. Pharrell Williams)

3. Tthe light is coming (Ft. Nicki Minaj)

​4. R.E.M Lyrics

​5. God is a woman

​6. Sweetener

​7. Successful

​8. Everytime

9. Breathin

​​10. No tears left to cry

​11. Borderline (Ft. Missy Elliott)

​12. Better off

13. Goodnight n go

​14. Pete davidson

​15. Get well soon