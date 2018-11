La cantante estadounidense Ariana Grande estrenará este jueves 29 de noviembre en YouTube, su documental "Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries".

A través de cuatro entregas, Grande mostrará cómo fue el "Dangerous Woman Tour" y la creación del álbum "Sweetener". Asimismo, revelará detalles de la organización del concierto tributo "One Love Manchester", en honor a las víctimas del atentado.



El lanzamiento de "Dangerous Woman Diaries" coincide con el último videoclip de Grande, "Thank You, Next", que estará inspirado en la cinta "Mean Girls".

Los episodios de "Dangerous Woman Diaries" se lanzarán todos los jueves en el canal de YouTube de Ariana Grande y estarán disponibles para ver gratis. Los fanáticos que quieran disfrutar de la serie completa a la vez, pueden suscribirse a YouTube Premium, el servicio de suscripción por $ 12 por mes, sin publicidad y descargas para ver sin conexión.