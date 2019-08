Ariana Grande revela el detrás de cámaras de "Boyfriend" | VIDEO

Tras habérselo prometido a sus seguidores, la cantante Ariana Grande reveló el detrás de cámaras de su reciente videoclip "Boyfriend", junto al dúo Social House (Mikey Foster y Charles "Scootie" Anderson).

► Ariana Grande: Millie Bobby Brown está obsesionada con "Boyfriend" | VIDEO

► Ariana Grande y el dúo Social House estrenaron "Boyfriend" | VIDEO



A través de su canal de YouTube, Ariana Grande compartió imágenes en blanco y negro del rodaje, donde se la ve compartiendo con los músicos de Social House.

Además, se oye decir a la cantante "Me muero de hambre y no he dormido en dos días".

"Boyfriend" muestra a Ariana Grande formar parte de un triángulo amoroso junto a los artistas del dúo Social House. Sin embargo, el verdadero mensaje de Ariana va dirigido a las personas que no tienen claro que tipo de relación tienen o no quieren calificarla.

Esta no es la primera vez que los tres artistas trabajan juntos. Foster y Anderson ya fueron coautores de uno de los mayores éxitos de Ariana Grande, "Thank U, Next".