Ariana Grande rompe récords de streaming con su nuevo álbum "Sweetener"

La artista Ariana Grande está pasando por uno de sus mejores momentos y su última producción da fe de ello. Su último disco "Sweetener" acaparó las portadas y ha roto récords en EE.UU.

Luego de meses de creación, el pasado viernes el álbum "Sweetener" vio la luz y todos sus seguidores saturaron el servidor de streaming Spotify para poder escuchar esta nueva producción musical.

Para empezar, Ariana Grande se ha convertido en la artista femenina con el mejor estreno de un álbum en Spotify. Solo el primer día de lanzamiento, su disco consiguió un total de 15 millones de reproducciones. Además, se posicionó en el primer puesto de ventas de Itunes en 90 países.

No solo eso, sino que el tema "Breathing" ha conseguido posicionarse en el tercer lugar de las canciones más escuchadas de Spotify con 42,7 millones de reproducciones.

Por si fuera poco, sus éxitos "God is a woman" y "No tears left to cry" continúan entre los temas más reproducidos de la plataforma de streaming.

Además, su videoclip del tema "No tears left to cry" ha conseguido ganar el MTV Video Music Awards 2018 a Mejor Video Pop del año.