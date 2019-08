Ariana Grande y el dúo Social House estrenaron "Boyfriend" | VIDEO

Ariana Grande no se detiene y este viernes presentó el tema "Boyfriend", el cuál realizó al lado del dúo pop Social House, conformado por Mikey Foster y Charles "Scootie" Anderson. El sencillo llega acompañado de un videoclip.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Monopoly" y "7 Rings" anunció el lanzamiento de este nuevo material audiovisual con un breve adelanto del clip.

Lo curioso es la historia que narra la canción, y por ende el videoclip, donde se ve que Ariana Grande forma parte de un triángulo amoroso junto a los artistas del dúo Social House. Pero el verdadero mensaje de Ariana va dirigido a las personas que no tienen claro que tipo de relación tienen o no quieren calificarla.

En menos de 10 horas desde su publicación, el videoclip del nuevo tema de Ariana Grande cuenta con más de 5'515,505 visualizaciones en YouTube y miles de comentarios que felicitan a los artistas por su colaboración.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que los tres artistas trabajan juntos. Foster y Anderson ya fueron coautores de uno de los mayores éxitos de Ariana Grande, "Thank U, Next".

Por si las buenas noticias no fueran suficientes, Ariana Grande es una de las artistas más postuladas en la lista de nominados a los VMA’s 2019, con 10 candidaturas.