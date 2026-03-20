Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
EN VIVO | Últimas noticias sobre el lanzamiento de ARIRANG, el nuevo álbum de BTS
“The Comeback Live: ARIRANG”: Datos de la transmisión
- Fecha: 21 de marzo de 2026
- Hora en Corea del Sur (KST): 8:00 PM
- Hora en Perú: 6:00 AM
- Plataforma: Netflix
“The Comeback Live: ARIRANG”: el evento que marca el regreso de BTS
BTS anunció oficialmente su regreso con un evento especial titulado “The Comeback Live: ARIRANG”. Este espectáculo marcará el retorno del grupo a las actividades conjuntas y será transmitido en vivo para todo el mundo.
DÓNDE PUEDES ESCUCHAR EL NUEVO ÁLBUM DE BTS
'ARIRANG' estará disponible en las principales plataformas digitales, como:
- Spotify
- Apple Music
- YouTube
LISTA DE TEMAS DE 'ARIRANG'
- Body to Body
- Hooligan
- Aliens
- FYA
- 2.0
- No. 29
- SWIM
- Merry Go Round
- NORMAL
- Like Animals
- they don’t know ‘bout us
- One More Night
- Please
- Into The Sun
Este tema, que ha sido interpretado por generaciones, es un símbolo de unidad y orgullo nacional. Además, los ejes centrales del álbum están presentes tanto en la identidad de los coreanos como en los mensajes que BTS desea transmitir a sus fans.
Según información oficial de la Unesco, la palabra “ARIRANG” se refiere a la canción folclórica más emblemática de Corea, reconocida desde 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
En este trabajo discográfico, Jin, Suga, RM, j-hope, Jungkook, Jimin y V participaron en la composición y producción de cada tema, según confirmó la agencia BigHit Music.
El disco será lanzado este viernes 20 de marzo, y al mismo tiempo, marcará el retorno de la agrupación surcoreana a la escena musical después de casi cuatro años.
Atención, integrantes de ARMY. El regreso de BTS a la escena musical está muy cerca y ha despertado la expectativa de miles de fans en todo el mundo, quienes están atentos a cualquier detalle en torno a la agrupación que lanzará este 20 de marzo su nuevo álbum “ARIRANG”.
Atención, integrantes de ARMY. El regreso de BTS a la escena musical está muy cerca y ha despertado la expectativa de miles de fans en todo el mundo, quienes están atentos a cualquier detalle en torno a la agrupación que lanzará este 20 de marzo su nuevo álbum “ARIRANG”.