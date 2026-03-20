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Por Redacción EC

EN VIVO | Últimas noticias sobre el lanzamiento de ARIRANG, el nuevo álbum de BTS

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“The Comeback Live: ARIRANG”: Datos de la transmisión

  • Fecha: 21 de marzo de 2026
  • Hora en Corea del Sur (KST): 8:00 PM
  • Hora en Perú: 6:00 AM
  • Plataforma: Netflix 
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“The Comeback Live: ARIRANG”: el evento que marca el regreso de BTS

BTS anunció oficialmente su regreso con un evento especial titulado “The Comeback Live: ARIRANG”. Este espectáculo marcará el retorno del grupo a las actividades conjuntas y será transmitido en vivo para todo el mundo.

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DÓNDE PUEDES ESCUCHAR EL NUEVO ÁLBUM DE BTS

'ARIRANG' estará disponible en las principales plataformas digitales, como:

  • Spotify
  • Apple Music
  • YouTube
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LISTA DE TEMAS DE 'ARIRANG'

  • Body to Body
  • Hooligan
  • Aliens
  • FYA
  • 2.0
  • No. 29
  • SWIM
  • Merry Go Round
  • NORMAL
  • Like Animals
  • they don’t know ‘bout us
  • One More Night
  • Please
  • Into The Sun 
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Este tema, que ha sido interpretado por generaciones, es un símbolo de unidad y orgullo nacional. Además, los ejes centrales del álbum están presentes tanto en la identidad de los coreanos como en los mensajes que BTS desea transmitir a sus fans. 

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Según información oficial de la Unesco, la palabra “ARIRANG” se refiere a la canción folclórica más emblemática de Corea, reconocida desde 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

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En este trabajo discográfico, Jin, Suga, RM, j-hope, Jungkook, Jimin y V participaron en la composición y producción de cada tema, según confirmó la agencia BigHit Music. 

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El disco será lanzado este viernes 20 de marzo, y al mismo tiempo, marcará el retorno de la agrupación surcoreana a la escena musical después de casi cuatro años.

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Atención, integrantes de ARMY. El regreso de BTS a la escena musical está muy cerca y ha despertado la expectativa de miles de fans en todo el mundo, quienes están atentos a cualquier detalle en torno a la agrupación que lanzará este 20 de marzo su nuevo álbum “ARIRANG”.

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